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В России начался выпуск новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей Печать
12.10.2017 15:43

В России начался выпуск новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

12 октября 2017 года Банк России ввёл в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, символы для которых были выбраны по итогам общероссийского голосования.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ЦБ России, в банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан. кроме того, учтены тенденции современного дизайна.

На банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой – зеленый, размещены символы Севастополя. На лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, а на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой. Это обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.

В России начался выпуск новых банкнот номиналом 200 рублей

В России начался выпуск новых банкнот номиналом 200 рублей

Банкнота номиналом 2 000 рублей выполнена в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский. На оборотной стороне – космодром "Восточный" в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

В России начался выпуск новых банкнот номиналом 2000 рублей

В России начался выпуск новых банкнот номиналом 200 рублей

Изображение на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити и в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах и обладают ощутимым рельефом. Это сделано специально для людей с ослабленным зрением. На обеих банкнотах размещен герб Российской Федерации. На лицевой стороне каждой банкноты есть QR-код. Он содержит ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

Напомним, что символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса, который проходил в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов страны. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка выбрали 10 финалистов, в числе которых оказался и Волгоград.

В число 10 претендентов вошли космодром "Восточный" и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, Казанский кремль, Золотые ворота и Успенский собор города Владимира, озеро Байкал и мифический зверь бабр с герба города Иркутска, Нижегородский кремль, музей-заповедник "Кижи" в Петрозаводске, Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиев Посаде, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, а также олимпийский стадион "Фишт", курорт "Роза-Хутор" в Сочи, Волгоград с символами скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган.

На последнем этапе конкурса голосованием по всей стране были определены победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса объявили 7 октября 2016 года в прямом эфире телеканала «Россия 1».

По мнению большинства жителей России, новые купюры по стилистике напоминают евро, особенно купюра номиналом в 2000 рублей.

- Не так давно мы все болели за то, чтобы Волгоград попал на одну из новых банкнот (номиналом 200 или 2000 рублей), которые планировал выпустить Центробанк. В итоге на купюры попали Крым и Дальний Восток, что, в целом, логично. Но вот стилистика новых денег совершенно новая и никак не соответствует тому привычному ряду образца 1997 года, который мы имеем. Мне кажется, это не правильно. Деньги должны быть всегда в одном стиле и менять стиль нужно очень осторожно, как и вообще все государственные символы, - считает историк, краевед, публицист, автор проекта "Экскурсии по старому городу" Роман Шкода.

Обновление номинального ряда в России в последний раз происходило 8 лет назад, в 2009 году. Тогда была введена 10-рублевая монета. В 2006 году в оборот были введены купюры в 5000 рублей, а в 2001 году — в 1000 рублей.

Стоит отметить, что первыми новые купюры получат регионы, которые на них изображены, — Дальний Восток, Крым, а также Москва.
Поступление банкнот в обращение будет проходить поэтапно, поскольку их разрабатывают в строгой секретности.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба Центрального Банка России

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