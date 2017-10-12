

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Начиная с 20 октября, руководители подразделений ДПС будут самостоятельно выбирать места для надзора за правилами дорожного движения. Об этом сообщают «Аргументы недели».

По новому регламенту, дорожные полицейские теперь смогут останавливать водителей в любом месте.

«Место, время формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяется руководителем подразделения ДПС», - говорится в документе.

Напомним, прежде проверять документы сотрудники ГИБДД могли только на стационарных постах.

В правилах также говорится, что полицейскому, который остановил автомобиль, водители смогут предъявить не только бумажный полис ОСАГО, но и распечатанный электронный. Предъявлять права нужно будет без обложки и «удерживающих устройств».

Кроме того, сотрудники ГИБДД должны обращаться с нарушителями ПДД без хамства, корректно и вежливо. Новыми пунктами дополнилась и процедура медицинского освидетельствования. Так, если она не выявит опьянения, водителя обязаны вернуть к его автомобилю.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»