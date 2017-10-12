Волгоградских должников начнет оповещать система автодозвона
В четверг, 12 октября в рамках пресс-конференции на тему долгов по ЖКУ, судебные приставы региона об....
Вопрос о переводе часов не включили в повестку дня заксобрания региона
На прошедшем сегодня заседании законодательного собрания региона, которое провел председатель регпар....
|Дорожная полиция будет тормозить авто по-новому
|12.10.2017 17:13
|
Начиная с 20 октября, руководители подразделений ДПС будут самостоятельно выбирать места для надзора за правилами дорожного движения. Об этом сообщают «Аргументы недели».
По новому регламенту, дорожные полицейские теперь смогут останавливать водителей в любом месте.
«Место, время формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяется руководителем подразделения ДПС», - говорится в документе.
Напомним, прежде проверять документы сотрудники ГИБДД могли только на стационарных постах.
В правилах также говорится, что полицейскому, который остановил автомобиль, водители смогут предъявить не только бумажный полис ОСАГО, но и распечатанный электронный. Предъявлять права нужно будет без обложки и «удерживающих устройств».
Кроме того, сотрудники ГИБДД должны обращаться с нарушителями ПДД без хамства, корректно и вежливо. Новыми пунктами дополнилась и процедура медицинского освидетельствования. Так, если она не выявит опьянения, водителя обязаны вернуть к его автомобилю.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
18:05
Новым нардепам ОблДумы выдали корочки
-
17:43
В регионе осудили отца за смерть детей в пожаре
-
17:13
Дорожная полиция будет тормозить авто по-новому
-
16:12
Прожиточный минимум для волгоградских пенсионеров оставили прежним
-
15:43
В России начался выпуск новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
-
15:07
В Волгограде монументу Жукова придали первозданный вид
-
14:13
Волгоградских должников начнет оповещать система автодозвона
-
13:59
На юге Волгограда 17-летний парень упал с опоры моста
-
13:25
Волгоградку возмутил вид платного туалета на Спартановке
-
12:33
Вопрос о переводе часов не включили в повестку дня заксобрания региона
-
11:46
В Волжском водитель скрылся после наезда на пешехода
-
11:06
"Старая Сарепта" приглашает в пятницу, 13 прогуляться по подземельям
-
10:17
В больнице Волгограда от отравления грибами умерла 8-летняя девочка
-
09:44
В Кировском районе маршрутка сбила ребенка
Самое читаемое
-
17:43
В регионе осудили отца за смерть детей в пожаре
-
13:59
На юге Волгограда 17-летний парень упал с опоры моста
-
13:25
Волгоградку возмутил вид платного туалета на Спартановке
-
11:46
В Волжском водитель скрылся после наезда на пешехода
-
10:17
В больнице Волгограда от отравления грибами умерла 8-летняя девочка
-
09:44
В Кировском районе маршрутка сбила ребенка
-
04:57
Бизнесмена похитили ради выкупа в 15 миллионов. Видео
Последние комментарии
-
В России начался выпуск новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
-
недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоеkomp- pomoschнедопуст имое содержимое/ >>
-
-
Волгоград подсветят за 36 миллионов рублей
-
Вопрос о переводе часов не включили в повестку дня заксобрания региона