Женщина добилась отпуска ради ухода за собакой

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Выяснилось, что собаке необходима срочная операция, а поскольку ее хозяйка живет одна, то ухаживать за любимым питомцем кроме нее самой было некому. Хозяйка пса обратилась к работодателю с просьбой предоставить двухдневный отпуск, но получила отказ. Впоследствии, благодаря поддержке зоозащитников и справке от ветеринара, «собачница» сумела доказать, что если бы она оставила пса одного, то совершила бы преступление.
Дело еще и в том, что по итальянскому законодательству, отсутствие заботы о домашнем животном попадает под понятие жестокого обращения с ними.
Защитники домашних животных, в частности на Апеннинском полуострове заявили, что данный прецедент может использовать любой человек, который окажется в подобной ситуации. Но сделать это будет можно только при наличии необходимых заключений от ветеринарного доктора.
Евгений Иванов,
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