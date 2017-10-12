Женщина добилась отпуска ради ухода за собакой



Итальянка сумела добиться от своего начальника оплачиваемого отпуска из-за заболевшей собаки. Работающая в римском университете женщина два дня не выходила на работу, поскольку ухаживала за своей собакой. Об этом сообщает агентство «Спутник Беларусь».

Выяснилось, что собаке необходима срочная операция, а поскольку ее хозяйка живет одна, то ухаживать за любимым питомцем кроме нее самой было некому. Хозяйка пса обратилась к работодателю с просьбой предоставить двухдневный отпуск, но получила отказ. Впоследствии, благодаря поддержке зоозащитников и справке от ветеринара, «собачница» сумела доказать, что если бы она оставила пса одного, то совершила бы преступление.

Дело еще и в том, что по итальянскому законодательству, отсутствие заботы о домашнем животном попадает под понятие жестокого обращения с ними.

Защитники домашних животных, в частности на Апеннинском полуострове заявили, что данный прецедент может использовать любой человек, который окажется в подобной ситуации. Но сделать это будет можно только при наличии необходимых заключений от ветеринарного доктора.

Евгений Иванов,

фото из архива автора.