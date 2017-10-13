На улице Симонова очистили дорогу от наспех засыпанного песка

Как стало известно "СоцИнформБюро", на протяжении почти двух недель волгоградцы, как автомобилисты, так и пешеходы, на пересечении улиц 8-ой Воздушной Армии и Симонова, застревали в наспех засыпанном песке и ругали компанию "Концессии теплоснабжения".

Песок на данном участке возник после укладки труб. Котлован, который был разрыт на проезжей части, в начале октября просто наспех засыпали песком. Причем этого песка было настолько много, что в итоге колеса автомобилей не выдерживали уготованного ресурсоснабжающей организацией испытания, и застревали.

В ООО "Концессии теплоснабжения" во вторник, 10 октября заверили журналистов, что специалисты произведут благоустройство данного участка с восстановление асфальтового покрытия до конца текущей недели и пояснили, что задержка в проведении данных работ была связана с перераспределением техники и рабочих на другие объекты.

- Компания приносит извинения автовладельцам за доставленные неудобства, - прокомментировали в ООО "Концессии теплоснабжения".

В настоящий момент данный участок очищен от песка, а для беспрепятственного проезда транспорта уложены плиты. В дальнейшем дорога будет заасфальтирована.

Напомним, что работы, предшествующие порчи дорожного покрытия, велись компанией в рамках реконструкции теплотрассы - на старом участке трубопровода диаметром 500 мм по улице Симонова.

Надира Коннова

фото: ИА "СоцИнформБюро"