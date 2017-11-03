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С 6 ноября в регионе меняется расписание электричек Печать
03.11.2017 12:38

С 6 ноября в регионе меняется расписание электричек

Изменения будут введены из-за проведения ремонта на станции Тракторная Пассажирская.

Нововведения будут действовать с 6 по 9 ноября 2017 года. Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Из-за ремонта на станции Тракторная Пассажирская электрички со станции Краснооктябрьская и о.п. Баррикады будут отправляться позже.

Поезд № 6302 Шпалопропитка – Тракторная Пасс. будет начинать отправление от станции Краснооктябрьская в 7:00, а со о.п. Баррикады - в 7:06. Прибытие на станцию Тракторная в 7:12.

Электричка № 6312 Шпалопропитка – Тракторная Пасс. станет отправляться со ст. Краснооктябрьская в 12:15, а с о.п. Баррикады в 12:21. Прибытие на станцию Тракторная в 12:28.

Кроме того, пригородный поезд № 6325 Тракторная Пасс. – Волгоград-1 будет стартовать раньше в 16:44.

Напомним, что 6 ноября движение электричек будет осуществляться по расписанию «выходного дня».

Еще 5 ноября 2017 года не будут ходить пригородные поезда № 6809 № 6806 сообщением Качалино – Петров Вал – Качалино. Их работа переносится на 6 ноября.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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