В Волгоград привезут кубок Чемпионата мира по футболу FIFA

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA впервые прибудет в Волгоград 8 ноября в рамках всероссийского тура.

Официальная церемония приветствия Кубка пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Специальным гостем спортивного мероприятия станет посол Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 от Волгограда Елена Исинбаева.

Одними из первых сфотографироваться кубком смогут студенты Волгоградской государственной академии физической культуры, куда его привезут после церемонии приветствия.

Елена Исинбаева также покажет трофей школьникам, воспитанникам детских домов и школ-интернатов в лицее №5.

Горожане смогут увидеть кубок Чемпионата мира по футболу FIFA в течение трех дней. 9 ноября он будет выставлен в парке «Семейный» Дзержинского района, а с 11 по 12 ноября – в торговом комплексе «КомсоМОЛЛ».

Напомним, что впервые кубок был презентован 9 сентября на стадионе «Лужники» в Москве с участием главы государства Владимира Путина и президента FIFA Джанни Инфантино. Из Москвы он отправился в путешествие по России.

Кубок уже посетил Красноярск, Челябинск, Омск, Уфу, Пензу, Пермь, Саранск, Калининград, Ярославль, Тулу, Воронеж, Курск и Саратов.

Для справки:

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA выполнен из чистого золота. Его вес составляет 6,142 кг. Он представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих на руках земной шар. По правилам FIFA прикасаться к кубку могут только победители турнира и главы государств.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress