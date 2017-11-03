В Волжском уменьшилось число безработных

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии Волжского, на 1 ноября уровень официально зарегистрированной безработицы в городе составил всего 0,6%.

Сейчас на учёте в Центре занятости населения состоят 1153 волжанина, 913 из них имеют статус безработного. Между тем, месяц назад число таких граждан составляло 944 человека.

В октябре 2017 года в Центр занятости населения Волжского всего обратились 627 человек. 394 из них в настоящий момент трудоустроены, 201 – признан безработным.

Кроме того, многим волжанам здесь помогли получить новую профессию, оформить досрочную пенсию и открыть свое дело.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress