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В Волжском уменьшилось число безработных Печать
03.11.2017 14:10

В Волжском уменьшилось число безработных

В городе-спутнике стало меньше на 31 безработного гражданина.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии Волжского, на 1 ноября уровень официально зарегистрированной безработицы в городе составил всего 0,6%.

Сейчас на учёте в Центре занятости населения состоят 1153 волжанина, 913 из них имеют статус безработного. Между тем, месяц назад число таких граждан составляло 944 человека.

В октябре 2017 года в Центр занятости населения Волжского всего обратились 627 человек. 394 из них в настоящий момент трудоустроены, 201 – признан безработным.

Кроме того, многим волжанам здесь помогли получить новую профессию, оформить досрочную пенсию и открыть свое дело.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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