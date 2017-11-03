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В День народного единства от Речпорта запустят дополнительные автобусы Печать
03.11.2017 16:00

В День народного единства от Речпорта запустят дополнительные автобусы

Специальный рейсы будут организованы после окончания праздника возле музея «Россия. Моя история».

Дополнительный транспорт по маршрутам №2, №21 и №98 начнет отправляться от Нижней террасы набережной сразу после завершения народных гуляний перед новым музеем в пойме.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, автобусы будут отправляться с интервалом 3-5 минут до остановок «Кинотеатр «Юбилейный», «Пос. ГЭС» и «ТРК «КомсоМОЛЛ».

Отметим, что 4 ноября рядом с музеем пройдет развлекательная программа в честь Дня народного единства. Посетить новый музей бесплатно смогут школьники и студенты.

С 15.00 для волгоградцев и гостей города начнут работу интерактивные площадки историко-патриотической тематики.

Во время гуляний все желающие смогут отведать блины, выпечку, мясные люда, чай и солдатскую кашу из полевой кухни.

На сцене будет организовано выступление местных творческих коллективов. Специальным гостем станет популярная певица МакSим.

Завершится празднование Дня народного единства красочным салютом в 18.00.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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