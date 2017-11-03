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|Пробки в Волгограде достигли отметки в 8 баллов
|03.11.2017 16:52
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По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на волгоградских дорогах в конце рабочего дня затруднено на 8 баллов из 10-ти.
Дорожный ремонт проходит на пересечении улицы Новороссийской и Михаила Балонина.
Также очевидцы сообщают о дорожном происшествии на улице Коммунистической. Там скорость движения транспорта составляет всего 3 км/ч.
Сильная загруженность наблюдается на следующих улицах: Рокоссовского, Ангарская, Пархоменко, Глубокоовражная, Казахская, 40 лет ВЛКСМ.
Еще трудности испытывают проспект им. Ленина и проспект им. Жукова.
Юлия Соболева
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