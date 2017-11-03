Пробки в Волгограде достигли отметки в 8 баллов

Аварии и дорожные работы парализовали движение в центре Волгограда. Уровень транспортной загруженности достиг 8 баллов. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на волгоградских дорогах в конце рабочего дня затруднено на 8 баллов из 10-ти. Дорожный ремонт проходит на пересечении улицы Новороссийской и Михаила Балонина. Также очевидцы сообщают о дорожном происшествии на улице Коммунистической. Там скорость движения транспорта составляет всего 3 км/ч. Сильная загруженность наблюдается на следующих улицах: Рокоссовского, Ангарская, Пархоменко, Глубокоовражная, Казахская, 40 лет ВЛКСМ. Еще трудности испытывают проспект им. Ленина и проспект им. Жукова. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >