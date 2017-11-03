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Пробки в Волгограде достигли отметки в 8 баллов Печать
03.11.2017 16:52

Пробки в Волгограде достигли отметки в 8 баллов

Аварии и дорожные работы парализовали движение в центре Волгограда. Уровень транспортной загруженности достиг 8 баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на волгоградских дорогах в конце рабочего дня затруднено на 8 баллов из 10-ти.

Дорожный ремонт проходит на пересечении улицы Новороссийской и Михаила Балонина.

Также очевидцы сообщают о дорожном происшествии на улице Коммунистической. Там скорость движения транспорта составляет всего 3 км/ч.

Сильная загруженность наблюдается на следующих улицах: Рокоссовского, Ангарская, Пархоменко, Глубокоовражная, Казахская, 40 лет ВЛКСМ.

Еще трудности испытывают проспект им. Ленина и проспект им. Жукова.

Пробки в Волгограде достигли отметки в 8 баллов

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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