ОАО ЕДКММ
Мэр Волжского выложил фото с экс-солистом группы «Земляне» Печать
04.11.2017 17:14

Мэр Волжского выложил фото с экс-солистом группы «Земляне»

Игорь Воронин поделился своим снимком с Сергеем Васильевым в социальной сети Instagram.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», новое фото появилось сегодня, 4 ноября, на странице главы города-спутника в Instagram.

На снимке Игорь Воронин запечатлен с бывшим участником группы «Земляне» Сергеем Васильевым. «Классно играет по гитаре!» гласит подпись под фото.

Напомним, что сегодня Сергей Васильев выступает для волжан на праздничном концерте «Мы вместе!». Празднование Дня народного единства проходит в Центре культуры и искусства «Октябрь».

Отметим, что Игорь Воронин является активным пользователем Instagram. Свою страницу там он завел в августе 2017 года и за это время успел сделать уже больше 60 публикаций.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru