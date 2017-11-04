Мэр Волжского выложил фото с экс-солистом группы «Земляне»

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», новое фото появилось сегодня, 4 ноября, на странице главы города-спутника в Instagram.

На снимке Игорь Воронин запечатлен с бывшим участником группы «Земляне» Сергеем Васильевым. «Классно играет по гитаре!» гласит подпись под фото.

Публикация от Игорь Воронин (@igorvoroninvlz) Ноя 4 2017 в 5:13 PDT

Напомним, что сегодня Сергей Васильев выступает для волжан на праздничном концерте «Мы вместе!». Празднование Дня народного единства проходит в Центре культуры и искусства «Октябрь».

Отметим, что Игорь Воронин является активным пользователем Instagram. Свою страницу там он завел в августе 2017 года и за это время успел сделать уже больше 60 публикаций.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»