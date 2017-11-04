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|Мэр Волжского выложил фото с экс-солистом группы «Земляне»
|04.11.2017 17:14
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Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», новое фото появилось сегодня, 4 ноября, на странице главы города-спутника в Instagram.
На снимке Игорь Воронин запечатлен с бывшим участником группы «Земляне» Сергеем Васильевым. «Классно играет по гитаре!» гласит подпись под фото.
Напомним, что сегодня Сергей Васильев выступает для волжан на праздничном концерте «Мы вместе!». Празднование Дня народного единства проходит в Центре культуры и искусства «Октябрь».
Отметим, что Игорь Воронин является активным пользователем Instagram. Свою страницу там он завел в августе 2017 года и за это время успел сделать уже больше 60 публикаций.
Юлия Соболева
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