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|В Волгоградской области разрешили охоту на пушного зверя
|04.11.2017 18:06
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, с 4 ноября 2017 года официально разрешена добыча лисиц, корсаков, енотовидных собак, норок, куниц, хоря, горностая, ласки и зайца-русака.
Сезон охоты на последнего продлится до 4 февраля 2018 года, а на остальных - до 28 февраля 2017 года.
Специалисты ведомства предупреждают, что каждый охотник должен иметь разрешение на добычу, разрешение на ношение оружие, охотничий билет и путевку. Также в течение 20 дней он обязан заполнить и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах.
Напомним, что с 23 октября по 3 декабря в Волгоградской области открыта охота на фазана. Также с 30 сентября в регионе разрешена охота на водоплавающую, боровую, полевую и степную дичь до 10 декабря, а на болотно-луговую дичь - до 15 ноября.
Юлия Соболева
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