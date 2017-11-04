В Волгоградской области разрешили охоту на пушного зверя

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, с 4 ноября 2017 года официально разрешена добыча лисиц, корсаков, енотовидных собак, норок, куниц, хоря, горностая, ласки и зайца-русака.

Сезон охоты на последнего продлится до 4 февраля 2018 года, а на остальных - до 28 февраля 2017 года.

Специалисты ведомства предупреждают, что каждый охотник должен иметь разрешение на добычу, разрешение на ношение оружие, охотничий билет и путевку. Также в течение 20 дней он обязан заполнить и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах.

Напомним, что с 23 октября по 3 декабря в Волгоградской области открыта охота на фазана. Также с 30 сентября в регионе разрешена охота на водоплавающую, боровую, полевую и степную дичь до 10 декабря, а на болотно-луговую дичь - до 15 ноября.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress