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Мэрайя Кэри сделала оттиск своих рук и ног в Голливуде. Видео Печать
05.11.2017 04:52

Американская поп-звезда Мэрайя Кэри

 Американская поп-звезда Мэрайя Кэри в присутствии поклонников сделала оттиски рук и ног в «TCL Chinese Theatre» в Голливуде.


В среду 1-го ноября американская певица Мэрайя Кэри сделала оттиск рук и ног в «TCL Chinese Theatre» в Голливуде. Об этом сообщает портал «Радио-онлайн».

В США после празднования «Хэллоуина» сразу начинаются рождественские рекламные кампании, поэтому 48-летняя поп-дива вернулась на первые страницы интерне-порталов, а на ее официальном сайте появились анонсы декабрьских концертов под слоганом «Christmas show».

В этот период во все американские чарты возвращается ее культовый хит «All I Want For Christmas Is You». Только на этом сингле Мэрайя Кэри заработала более пятидесяти миллионов долларов. Певица также использует Рождество для продвижения авторской линии праздничных сладостей.

Фото – «Радио-онлайн»

Видео – «Entertainment Tonight» и «MariahCareyVEVO»

Евгений Иванов

Mariah Carey Wears Louboutins to Put Hands and Feet in Cement at TCL Chinese Theater (Exclusive).

Mariah Carey – «All I Want For Christmas Is You».

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