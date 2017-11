Американская поп-звезда Мэрайя Кэри в присутствии поклонников сделала оттиски рук и ног в «TCL Chinese Theatre» в Голливуде.

В среду 1-го ноября американская певица Мэрайя Кэри сделала оттиск рук и ног в «TCL Chinese Theatre» в Голливуде. Об этом сообщает портал «Радио-онлайн». В США после празднования «Хэллоуина» сразу начинаются рождественские рекламные кампании, поэтому 48-летняя поп-дива вернулась на первые страницы интерне-порталов, а на ее официальном сайте появились анонсы декабрьских концертов под слоганом «Christmas show». В этот период во все американские чарты возвращается ее культовый хит «All I Want For Christmas Is You». Только на этом сингле Мэрайя Кэри заработала более пятидесяти миллионов долларов. Певица также использует Рождество для продвижения авторской линии праздничных сладостей. Фото – «Радио-онлайн» Видео – «Entertainment Tonight» и «MariahCareyVEVO» Евгений Иванов