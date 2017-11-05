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Новая неделя в Волгограде начнется с тумана Печать
05.11.2017 11:50

Новая неделя в Волгограде начнется с тумана

Синоптики предупреждают жителей Волгограда о тумане, который продержится несколько дней.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, новая неделя начнется не только с выходного дня в честь Дня народного единства, но и с тумана.

Так, 6 ноября осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра составит 6-11 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +3...+5 градусов, а днем составит +9...+11 градусов. Примерно такая погода продержится до среды.

С середины недели температура воздуха по ночам начнет опускаться до 0 градусов и ниже.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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