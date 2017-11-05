Удивительный лоукостер
Три года назад из группы компаний «Аэрофлот» на авиарынок в качестве бюджетного перевозчика вышла «П....
Скрывать следы преступления Масленникову помогала родная сестра
Начальник регионального Главка МВД Александр Кравченко и руководитель регионального Управления Следс....
|Новая неделя в Волгограде начнется с тумана
|05.11.2017 11:50
|
Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, новая неделя начнется не только с выходного дня в честь Дня народного единства, но и с тумана.
Так, 6 ноября осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра составит 6-11 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +3...+5 градусов, а днем составит +9...+11 градусов. Примерно такая погода продержится до среды.
С середины недели температура воздуха по ночам начнет опускаться до 0 градусов и ниже.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
11:50
Новая неделя в Волгограде начнется с тумана
-
11:17
«Ротор-Волгоград» - «Шинник» - 1:1. Видео
-
11:07
В Средней Ахтубе пьяный лихач на «Ниссан» въехал в толпу людей
-
10:37
Ночью волгоградец на «Хонда Аккорд» врезался в столб и погиб
-
06:51
«Налетчики» на магазин. Видео
-
06:17
Команда Олега Браташа сыграет в «Deutschland CAP»
-
04:52
Мэрайя Кэри сделала оттиск своих рук и ног в Голливуде. Видео
-
04:16
Юноши завоевали путевку на Олимпиаду, девушки остаются дома
-
02:19
Россия U-19 стартует в отборе на ЕВРО – 2018
-
04.11.2017 19:32
Министр юстиции Китая посетил Волгоград
-
04.11.2017 18:06
В Волгоградской области разрешили охоту на пушного зверя
-
04.11.2017 17:14
Мэр Волжского выложил фото с экс-солистом группы «Земляне»
-
04.11.2017 12:19
Коммунальщики превратили дороги Волгограда в траншеи
-
04.11.2017 10:56
За сутки под Волгоградом сразу два ребенка попали под колеса авто
Самое читаемое
-
11:07
В Средней Ахтубе пьяный лихач на «Ниссан» въехал в толпу людей
-
10:37
Ночью волгоградец на «Хонда Аккорд» врезался в столб и погиб
-
06:51
«Налетчики» на магазин. Видео
-
04.11.2017 12:19
Коммунальщики превратили дороги Волгограда в траншеи
-
04.11.2017 10:56
За сутки под Волгоградом сразу два ребенка попали под колеса авто
-
03.11.2017 23:39
На парковке ТРЦ «Акварель» вспыхнул автомобиль
-
03.11.2017 16:40
Пьяная волгоградка донесла на полицейского
Последние комментарии
-
В Волгоградской области могут сократить часы продажи алкоголя
-
Отраву вынести за пределы Сталинграда >>
-
-
В Светлоярском районе вторую неделю ищут 56-летнюю женщину
-
не нашлась?(((( >>
-
-
Волгоградка сядет в тюрьму за истязание дочери
-
Руки поотрывать. Ну не нужна она тебе, отдай в детсий дом. >>
-
-
Волгоградские родители жалуются на поборы в школах
-
Школа 40 Дзержинского района. Родительский комитет настаивает на сборе средств на замену окон в классе. >>
-
-
Депутаты дали добро на проведение референдума по переводу часов
-
Молодцы ребята когда я приду к власти всем будет премия))) >>
-
-
Жириновский выступил за переименование Волгограда в Царицын
-
Министр юстиции Китая посетил Волгоград
-
Ну, и сколько Волгоградских чиновников-воро в этот министр расстрелял ???? >>
-