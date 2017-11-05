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Певица МакSим поблагодарила Волгоград Печать
05.11.2017 17:54

Певица МакSим поблагодарила Волгоград

Артистка выложила в социальной сети Instagram фото со своего концерта в Волгограде, посвященного Дню народного единства.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», новое фото появилось сегодня, 5 ноября, на официальной странице МакSим в Instagram.

На снимке изображено выступление Марины Абросимовой перед волгоградцами в День народного единства. В подписи к фото артистка поблагодарила Волгоград.

Отметим, что 4 ноября девушка спела возле интерактивного музея «Россия – Моя история» свои главные хиты: «Нежность», «Мой рай», «Знаешь ли ты».

Неожиданностью для всех пришедших стало исполнение песни «Гоп-стоп». Ее МакSим решила спеть для заскучавших от любовной лирики мужчин.

Концерт популярной исполнительницы завершился ярким салютом.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть Instagram, globallookpress

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