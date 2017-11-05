Певица МакSим поблагодарила Волгоград

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», новое фото появилось сегодня, 5 ноября, на официальной странице МакSим в Instagram.

На снимке изображено выступление Марины Абросимовой перед волгоградцами в День народного единства. В подписи к фото артистка поблагодарила Волгоград.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Ноя 5 2017 в 6:11 PST

Отметим, что 4 ноября девушка спела возле интерактивного музея «Россия – Моя история» свои главные хиты: «Нежность», «Мой рай», «Знаешь ли ты».

Неожиданностью для всех пришедших стало исполнение песни «Гоп-стоп». Ее МакSим решила спеть для заскучавших от любовной лирики мужчин.

Концерт популярной исполнительницы завершился ярким салютом.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть Instagram, globallookpress