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|Подъем катера времен ВОВ со дна Волги сняли на видео
|06.11.2017 12:27
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Уникальной операцией по подъему затонувшего судна занималась компания «Монолитстрой – Холдинг». Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе администрации области.
Увидеть подъем бронекатера Волжской военной флотилии на место прибыли руководители силовых структур и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Отметим, что судно военного времени несколько дет назад случайно обнаружил дайвер-любитель. Специалисты сразу предположили, что найденный бронекатер БК-31 затонул возле острова Голодный при Сталинградской битве. С тех пор его почти полностью занесло речным песком.
Со дна Волги бронированный катер вчера поднимали краном на специальных стропах. Теперь его планируют транспортировать на судоремонтный завод.
Для справки:
Судно принадлежит к распространенному во время Великой Отечественной войны проекту С-40 - артиллерийский бронированный пограничный катер со стальным корпусом. Такие суда были предназначены для патрулирования, оснащались башней от танка Т-34-76, пулеметами калибра 7,62 мм.
Юлия Соболева
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