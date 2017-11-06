Подъем катера времен ВОВ со дна Волги сняли на видео

Уникальной операцией по подъему затонувшего судна занималась компания «Монолитстрой – Холдинг». Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе администрации области.

Увидеть подъем бронекатера Волжской военной флотилии на место прибыли руководители силовых структур и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Отметим, что судно военного времени несколько дет назад случайно обнаружил дайвер-любитель. Специалисты сразу предположили, что найденный бронекатер БК-31 затонул возле острова Голодный при Сталинградской битве. С тех пор его почти полностью занесло речным песком.

Со дна Волги бронированный катер вчера поднимали краном на специальных стропах. Теперь его планируют транспортировать на судоремонтный завод.

Для справки:

Судно принадлежит к распространенному во время Великой Отечественной войны проекту С-40 - артиллерийский бронированный пограничный катер со стальным корпусом. Такие суда были предназначены для патрулирования, оснащались башней от танка Т-34-76, пулеметами калибра 7,62 мм.

Бронекатер двигался со скоростью 15 узлов, ход обеспечивал бензиновый двигатель «Паккард» мощностью 1200 л.с.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгоградской области

Видео: Drone Ca.St Studio youtube.com