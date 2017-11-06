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Подъем катера времен ВОВ со дна Волги сняли на видео Печать
06.11.2017 12:27

Подъем катера времен ВОВ со дна Волги сняли на видео

Бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы, накануне подняли в акватории Волги в Центральном районе.

Уникальной операцией по подъему затонувшего судна занималась компания «Монолитстрой – Холдинг». Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе администрации области.

Увидеть подъем бронекатера Волжской военной флотилии на место прибыли руководители силовых структур и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Подъем катера времен ВОВ со дна Волги сняли на видео

Отметим, что судно военного времени несколько дет назад случайно обнаружил дайвер-любитель. Специалисты сразу предположили, что найденный бронекатер БК-31 затонул возле острова Голодный при Сталинградской битве. С тех пор его почти полностью занесло речным песком.

Со дна Волги бронированный катер вчера поднимали краном на специальных стропах. Теперь его планируют транспортировать на судоремонтный завод.

Подъем катера времен ВОВ со дна Волги сняли на видео

Для справки:

Судно принадлежит к распространенному во время Великой Отечественной войны проекту С-40 - артиллерийский бронированный пограничный катер со стальным корпусом. Такие суда были предназначены для патрулирования, оснащались башней от танка Т-34-76, пулеметами калибра 7,62 мм.
Бронекатер двигался со скоростью 15 узлов, ход обеспечивал бензиновый двигатель «Паккард» мощностью 1200 л.с.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгоградской области
Видео: Drone Ca.St Studio youtube.com

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