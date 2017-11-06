Под Волгоградом мотострелки готовят военную технику к зиме

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу ЮВО, всего на режим зимней эксплуатации будет переведено более 1 тысячи единиц различной военной и специальной техники. При этом будет использовано более 15 тонн моторных и трансмиссионных масел, а также около 3 тонн пластичных смазок и более 35 тонн низкозамерзающих охлаждающих жидкостей.

Для выполнения работ по переводу техники на зимний режим эксплуатации в подразделениях созданы специализированные бригады.

- По завершении сезонного технического обслуживания и началом нового учебного периода будет проведен смотр ВВТ соединения. Будут проверены результаты выполненных работ на каждом образце техники, - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Анна Павлова

ФОТО: Пресс-служба Южного военного округа