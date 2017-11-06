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Поднятый со дна Волги бронекатер был подбит на полном ходу Печать
06.11.2017 17:21

Поднятый со дна Волги бронекатер был подбит на полном ходу

По словам специалистов, все рычаги судна стоят на "полный вперед".

Как сообщает "СоцИнформБюро", председатель комитета Волгоградской областной Думы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Александр Осипов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал о том, что удалось установить поисковикам.

"Второй день на подъеме бронекатера работает поисковик Евгений Беляков с товарищами. После очищения капитанской рубки от песка установлено, что бронекатер был подбит на полном ходу, все рычаги судна стоят на "полный вперед". Понятно, что рубка горела изнутри, в ней, судя по всему, на тот момент находился только капитан. Обнаружен его револьвер. Разумеется, специалисты будут связываться с архивами и сверяться с данными", - говорится в сообщении Александра Осипова.

Кроме того, установлено имя еще одного члена экипажа - это краснофлотец Коллеганов В.К.. По словам депутата, в танковой башне найден его ремень с надписью: Коллеганов В.К. 1942 год.

"Там еще что-то написано, но специалисты обещают прочесть надпись после очистки ремня", - поясняет Осипов.

В танковой башне найден ремень

Там же, в танковой башне найдена челюсть молодого человека с еще непрорезавшимся зубом мудрости. По мнению специалистов, это позволяет говорить о том, что юноше было 20-22 года.

В районе кормы удалось обнаружить кобуру и бинокль. Предметы эти находятся в прекрасном состоянии. На защитной крышке бинокля выбито название бронекатера, а на самом бинокле имеются клейма, маркировка и заводской номер 4107403.

В районе кормы удалось обнаружить кобуру и бинокль

В настоящее время продолжается подъем через специальную помпу вещей и предметов, которые позволят идентифицировать членов экипажа.

Александр Осипов обращается ко всем поисковикам и просто неравнодушным о перепосте.

"Возможно, эти строки прочитают родственники погибших", - полагает депутат.

Напомним, бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы, накануне подняли в акватории Волги в Центральном районе. Уникальной операцией по подъему затонувшего судна занималась компания «Монолитстрой – Холдинг». Судно несколько лет назад случайно обнаружил дайвер-любитель. Специалисты сразу предположили, что найденный бронекатер БК-31 затонул возле острова Голодный при Сталинградской битве. С тех пор его почти полностью занесло речным песком. Бронированный катер планируют транспортировать на судоремонтный завод.

Анна Павлова
ФОТО:  Александр Осипов

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