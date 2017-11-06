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|Поднятый со дна Волги бронекатер был подбит на полном ходу
|06.11.2017 17:21
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Как сообщает "СоцИнформБюро", председатель комитета Волгоградской областной Думы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Александр Осипов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал о том, что удалось установить поисковикам.
"Второй день на подъеме бронекатера работает поисковик Евгений Беляков с товарищами. После очищения капитанской рубки от песка установлено, что бронекатер был подбит на полном ходу, все рычаги судна стоят на "полный вперед". Понятно, что рубка горела изнутри, в ней, судя по всему, на тот момент находился только капитан. Обнаружен его револьвер. Разумеется, специалисты будут связываться с архивами и сверяться с данными", - говорится в сообщении Александра Осипова.
Кроме того, установлено имя еще одного члена экипажа - это краснофлотец Коллеганов В.К.. По словам депутата, в танковой башне найден его ремень с надписью: Коллеганов В.К. 1942 год.
"Там еще что-то написано, но специалисты обещают прочесть надпись после очистки ремня", - поясняет Осипов.
Там же, в танковой башне найдена челюсть молодого человека с еще непрорезавшимся зубом мудрости. По мнению специалистов, это позволяет говорить о том, что юноше было 20-22 года.
В районе кормы удалось обнаружить кобуру и бинокль. Предметы эти находятся в прекрасном состоянии. На защитной крышке бинокля выбито название бронекатера, а на самом бинокле имеются клейма, маркировка и заводской номер 4107403.
В настоящее время продолжается подъем через специальную помпу вещей и предметов, которые позволят идентифицировать членов экипажа.
Александр Осипов обращается ко всем поисковикам и просто неравнодушным о перепосте.
"Возможно, эти строки прочитают родственники погибших", - полагает депутат.
Напомним, бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы, накануне подняли в акватории Волги в Центральном районе. Уникальной операцией по подъему затонувшего судна занималась компания «Монолитстрой – Холдинг». Судно несколько лет назад случайно обнаружил дайвер-любитель. Специалисты сразу предположили, что найденный бронекатер БК-31 затонул возле острова Голодный при Сталинградской битве. С тех пор его почти полностью занесло речным песком. Бронированный катер планируют транспортировать на судоремонтный завод.
Анна Павлова
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