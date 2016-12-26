Умер британский певец Джордж Майкл

Полиция сообщила, что никаких "подозрительных обстоятельств" в смерти известного певца нет. Музыканта нашли "мирно лежащим в постели".

Свои соболезнования по поводу смерти музыканта уже выразили его коллеги: Марк Ронсон, Элтон Джон, Райан Адамс, Лиам Галлахер, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин, сообщает "СоцИнформБюро".

Наша справка:

Джордж Майкл, настоящее имя которого Йоргос Кириакос Панайоту, родился 25 июня 1963 года в Лондоне в семье грека-киприота, иммигрировавшего в 1950-е годы, и англичанки. За время музыкальной карьеры (сольной и в составе дуэта "Wham") было продано около 100 миллионов его записей, что делает его одним из самых успешных поп-певцов. Джордж Майкл - обладатель двух премий "Грэмми" — в категории "Альбом года" ("Faith", 1988 год) и за лучший R&B дуэт (с Аретой Франклин, песня "I Knew You Were Waiting (For Me)", 1987 год).

Самыми популярными синглами стали Last Christmas, Wake me up before you go-go, а также записанная вместе с Элтоном Джоном Don"t let the sun go down on me.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте