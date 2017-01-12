Последний твит уходящего Обамы набрал рекордное количество "лайков" Печать
12.01.2017 09:59

Последний твит уходящего Обамы набрал рекордное количество

Максимальное количество лайков и репостов среди всех записей в Twitter, которые когда-либо были опубликованы американским лидером, набрало последнее сообщение уходящего президента США Барака Обамы.

"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить - не в мои способности создавать изменения, но в ваши", - написал глава Белого дома Барак Обама.

Последние слова уходящего с поста президента Обамы "лайкнули" свыше 1,5 миллиона пользователей, более 730 тысяч человек сделали репост.

Последний твит уходящего Обамы набрал рекордное количество

Напомним, что Twitter-аккаунт президента США 20 января, в день инаугурации, перейдет к избранному главе государства Дональду Трампу.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть Twitter

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