"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить - не в мои способности создавать изменения, но в ваши", - написал глава Белого дома Барак Обама.

Последние слова уходящего с поста президента Обамы "лайкнули" свыше 1,5 миллиона пользователей, более 730 тысяч человек сделали репост.

Напомним, что Twitter-аккаунт президента США 20 января, в день инаугурации, перейдет к избранному главе государства Дональду Трампу.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть Twitter