СК проводит проверку по факту смерти солиста оперной труппы Мариинского театра Эдуарда Цанги

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на СК России, 13 января текущего года Эдуард Цанга в связи с плохим самочувствием обратился в медицинское учреждение, однако от госпитализации отказался. Днем 14 января из-за ухудшения состояния здоровья артисту была вызвана бригада скорой помощи, однако, при проведении реанимационных мероприятий, он скончался.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Наша справка:

Эдуард Николаевич Цанга - заслуженный артист республики Коми, бас-баритон, лауреат и дипломант множества музыкальных конкурсов, в том числе Международного конкурса Пласидо Доминго "Опералия" и Международного конкурса Елены Образцовой.

Эдуард Цанга получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки (класс А. Седова). В 2000 году его приняли в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой, а в 2008 году он вошел в состав оперной труппы Мариинского театра.

В репертуаре заслуженного артиста – более 30 крупных партий. Цанга принимал участие в мировых премьерах сочинений Родиона Щедрина – "Левша" и "Рождественская сказка".

В составе оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга гастролировал в Лондоне, Париже, городах Финляндии, Южной Кореи, Японии и Германии. Цанга исполнил партию Леандра в постановке оперы Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" на сцене Театро Реал (Мадрид), а также в Экс-ан-Провансе (Франция) и Люксембурге.

На его страничке в социальной сети ВКонтакте так и осталась висеть запись, что артист заходил в сеть 13 января в 19:38...

Надира Коннова

ФОТО: Личная страничка Эдуарда Цанги в социальной сети Вконтакте