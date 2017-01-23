Елена Мизулина покинула "Справедливую Россию" Печать
23.01.2017 09:52

Елена Мизулина покинула

Сенатор Елена Мизулина вышла из партии "Справедливая Россия", членом которой была почти 10 лет.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу сенатора Мизулиной, соответствующее заявление уже направлено в региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Омской области. Именно эту область представляла сенатор в Совете Федерации.

"Я приняла решение о выходе из партии "Справедливая Россия". Соответствующее заявление в региональное отделение "СР" было направлено сегодня (22 января, - Прим. ред.)", — написала Мизулина в своем Twitter.

Елена Мизулина покинула

Причин такого решения сенатор назвала.

Елена Мизулина работает в Совете Федерации с сентября 2015 года. До этого являлась депутатом Госдумы трех созывов. За время своей политической карьеры она состояла, кроме "Справедливой России", в КПСС, "Яблоке" и СПС.

Надира Коннова
ФОТО: Официальный сайт Елены Мизулиной

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