Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу сенатора Мизулиной, соответствующее заявление уже направлено в региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Омской области. Именно эту область представляла сенатор в Совете Федерации.

"Я приняла решение о выходе из партии "Справедливая Россия". Соответствующее заявление в региональное отделение "СР" было направлено сегодня (22 января, - Прим. ред.)", — написала Мизулина в своем Twitter.

Причин такого решения сенатор назвала.

Елена Мизулина работает в Совете Федерации с сентября 2015 года. До этого являлась депутатом Госдумы трех созывов. За время своей политической карьеры она состояла, кроме "Справедливой России", в КПСС, "Яблоке" и СПС.

Надира Коннова

ФОТО: Официальный сайт Елены Мизулиной