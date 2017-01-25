Грустная Мелания Трамп стала Интернет-мемом. ФОТО и ВИДЕО Печать
25.01.2017 16:06

Грустная Мелания Трамп стала Интернет-мемом. ФОТО и ВИДЕО

Фото с грустной Меланией Трамп на инаугурации мужа так взбудоражили пользователей соцсетей, что они запустили хэштеги #ГрустнаяМелания и #ОсвободитеМеланию (#SadMelania и #FreeMelania).

Как стало известно "СоцИнформБюро", в социальных сетях набирают популярность фотографии супруги нового президента США Дональда Трампа с его инаугурации. Фото Мелани Трамп стали Интернет-мемом. Пользователи соцсетей запустили хэштеги #SadMelania и #FreeMelania под фото жены Трампа с печальным лицом и делают к ним забавные подписи.

Во время прошедшей в пятницу инаугурации первая леди часто выглядела весьма расстроенной. Пользователи соцсетей мгновенно на это отреагировали. Несчастный вид первой леди США вызвал в соцсетях флешмоб "Мелания, подмигни нам два раза, если тебя держат в заложниках".

Грустная Мелания Трамп стала Интернет-мемом. ФОТО и ВИДЕО

Пользователи Twitter иронизируют, что Мелании, наверное, жмут туфли, или она не рада, что ее муж стал хозяином Белого дома.

"Мелания так же рада инаугурации Трампа, как и 48,2% американцев, голосовавших за Клинтон", - отмечают пользователи.

Большинство же и вовсе считает, что Трапм её совсем не ценит.

"Мне жалко Меланию, Трамп совсем ее не ценит и она не выглядит счастливой", — пишут пользователи Twitter.

Распространились публикации, где сравнивается пара Барака и Мишель Обамы с парой Дональда и Мелании. Супруги Обама по отношению друг к другу проявляют нежность и заботу, в то время как Трампы кажутся абсолютно равнодушными.

В Сети появилось видео, на котором видно, как бывший президент Америки выходит из машины, ждет Мишель и ведет ее под руку в Белый дом. А Трамп покидает автомобиль и стремительно поднимается по лестнице, чтобы пожать руку Обаме, оставив Меланию позади.

Грустная Мелания Трамп стала Интернет-мемом. ФОТО и ВИДЕО

Надира Коннова

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