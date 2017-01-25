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|Грустная Мелания Трамп стала Интернет-мемом. ФОТО и ВИДЕО
|25.01.2017 16:06
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Как стало известно "СоцИнформБюро", в социальных сетях набирают популярность фотографии супруги нового президента США Дональда Трампа с его инаугурации. Фото Мелани Трамп стали Интернет-мемом. Пользователи соцсетей запустили хэштеги #SadMelania и #FreeMelania под фото жены Трампа с печальным лицом и делают к ним забавные подписи.
Во время прошедшей в пятницу инаугурации первая леди часто выглядела весьма расстроенной. Пользователи соцсетей мгновенно на это отреагировали. Несчастный вид первой леди США вызвал в соцсетях флешмоб "Мелания, подмигни нам два раза, если тебя держат в заложниках".
Пользователи Twitter иронизируют, что Мелании, наверное, жмут туфли, или она не рада, что ее муж стал хозяином Белого дома.
"Мелания так же рада инаугурации Трампа, как и 48,2% американцев, голосовавших за Клинтон", - отмечают пользователи.
Большинство же и вовсе считает, что Трапм её совсем не ценит.
"Мне жалко Меланию, Трамп совсем ее не ценит и она не выглядит счастливой", — пишут пользователи Twitter.
Распространились публикации, где сравнивается пара Барака и Мишель Обамы с парой Дональда и Мелании. Супруги Обама по отношению друг к другу проявляют нежность и заботу, в то время как Трампы кажутся абсолютно равнодушными.
В Сети появилось видео, на котором видно, как бывший президент Америки выходит из машины, ждет Мишель и ведет ее под руку в Белый дом. А Трамп покидает автомобиль и стремительно поднимается по лестнице, чтобы пожать руку Обаме, оставив Меланию позади.
Надира Коннова
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