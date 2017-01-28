Волгоградец спас старушку из горящего дома

27 января около 8 вечера на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Саранской Ворошиловского района.

Когда отряд пожарных прибыл на место происшествия, хозяйка дома была уже спасена. Ликвидировать огонь удалось буквально через 20 минут.

По словам очевидцев, изначально дым в доме заметил проезжающий мимо мужчина. Бросив свой автомобиль на обочине, волгоградец побежал на помощь. Из горящего здания он вывел пострадавшую 82-летнюю старушку.

- Бабушку из дома вытащил мужчина на Паджеро. Бабушка обгорела, но с ней все в порядке. Спасибо таким людям, кто не равнодушен к другим. Мужик просто мимо ехал, остановился и помог, удачи и добра тебе спасибо за помощь,- написал в социальной сети «Вконтакте» очевидец Сергей С.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по Волгоградской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»