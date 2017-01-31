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|Генпрокурор РФ прокомментировал доходы гендиректора "Почты России"
|31.01.2017 15:33
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ТАСС, отвечая на вопрос о претензиях прокуратуры к Страшнову, Чайка заявил, что "это же откровенная наглость".
"Средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 тысяч рублей, а он себе бонусы под 100 млн начисляет! Совесть все-таки надо иметь. Больше Страшнова в системе ФГУП никто не получает", – сказал генпрокурор в интервью.
Чайка отметил, что большие заработки возможны только в госкорпорациях и акционерных обществах, но никак не в федеральных унитарных предприятиях.
"Это рекорд с приставкой анти", – добавил Чайка.
Напомним, ранее компания "Почта России" огласила размер зарплаты генерального директора Дмитрия Страшнова. Оказалось, что ежемесячный оклад гендиректора компании составляет 307 тысяч рублей. И это без учета надбавок за гостайну и командировочных.
Такая зарплата была у гендиректора Дмитрия Страшнова и в 2014 и 2015 годах. Более того, в 2014 году в качестве премии Страшнову выплатили 95 миллионов рублей. В результате такая непомерная премия для генерального директора принесла предприятию "Почта России" существенный ущерб. Факт незаконной выплаты вознаграждения Дмитрию Страшнову был выявлен в ходе проверки Генеральной прокуратурой РФ исполнения федерального законодательства Минкомсвязи.
Все данные о расследовании были переданы на рассмотрение в Следственный комитет России. Прокуратура добивается наказания Дмитрия Страшнова по статье "Злоупотребление полномочиями". Несмотря на это, правительство РФ в декабре поручило министру связи Николаю Никифорову продлить трудовой договор с гендиректором "Почты России" до 1 июля 2017 года.
Господин Страшнов занимает пост главы "Почты России" уже четвертый год, с 2013 года. За это время без учета командировочных и отпускных ему удалось заработать около 113,6 миллиона рублей. Сколько миллионов он получил за командировки, остается только догадываться. Стоит отметить, что при этом зарплаты рядовых сотрудников "Почты России" без надбавок за гостайны и прочее, которых у них просто нет, едва дотягивают до 10 тысяч рублей.
Надира Коннова
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