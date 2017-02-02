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|Владимир Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета
|02.02.2017 15:46
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на официальный интернет-портал нормативных правовых актов, в документе указано, что двое в дополнение к этому увольняются с военной службы, а шесть человек назначаются на должности.
О причинах таких кадровых перестановок официально ничего не сообщается.
Напомним, что в августе 2016 года Путин уволил двух генералов из Следственного комитета. Месяцем ранее, тогда еще работавщий в должности официального представителя СКР Владимир Маркин, прокомментировал задержание высокопоставленных сотрудников ведомства. Он отметил, что "начатая работа по самоочищению будет продолжаться".
Надира Коннова
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