Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на официальный интернет-портал нормативных правовых актов, в документе указано, что двое в дополнение к этому увольняются с военной службы, а шесть человек назначаются на должности.

О причинах таких кадровых перестановок официально ничего не сообщается.

Напомним, что в августе 2016 года Путин уволил двух генералов из Следственного комитета. Месяцем ранее, тогда еще работавщий в должности официального представителя СКР Владимир Маркин, прокомментировал задержание высокопоставленных сотрудников ведомства. Он отметил, что "начатая работа по самоочищению будет продолжаться".

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress