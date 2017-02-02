Владимир Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета Печать
02.02.2017 15:46

Президент России уволил 16 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета

2 февраля 2017 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождены 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на официальный интернет-портал нормативных правовых актов, в документе указано, что двое в дополнение к этому увольняются с военной службы, а шесть человек назначаются на должности.

О причинах таких кадровых перестановок официально ничего не сообщается.

Напомним, что в августе 2016 года Путин уволил двух генералов из Следственного комитета. Месяцем ранее, тогда еще работавщий в должности официального представителя СКР Владимир Маркин, прокомментировал задержание высокопоставленных сотрудников ведомства. Он отметил, что "начатая работа по самоочищению будет продолжаться".

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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