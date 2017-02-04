Умер народный артист России Георгий Тараторкин

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После окончания в 1966 году драматической студии Тараторкин играл на сцене Ленинградского государственного ТЮЗа. А с 1974 году актер перешёл в столичный театр имени Моссовета.
Помимо работы в театре Георгий Георгиевич снялся более чем в четырёх десятках фильмах.
Особенно зрители запомнили его роль Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании», а также мастерскую игру в «Чисто английском убийстве», «Маленьких трагедиях», «Делах сердечных» и т.д.
Актёр был секретарем Союза театральных деятелей России и главой ассоциации "Золотая маска". Тараторкин удостоен множества премий и наград, в том числе государственной премии РФ и ордена Почёта.
Фото: кадр из к/ф "Преступление и наказание" (1969)
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