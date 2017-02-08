Фото отдыхающего Обамы вызвали бурную реакцию интернет-пользователей

Фотографии Барака Обамы, осваивающего кайтсерфинг в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона на Виргинских островах, привели в негодование пользователей Twitter и Facebook. Некоторым пользователям показалось, что Обама живет в какой-то иной Америке. Как стало известно "СоцИнформБюро", политик в настоящий момент находится в отпуске, осваивая кайтсерфинг на Виргинских островах в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона. Однако пользователи Twitter негодуют из-за того, что экс-президент США развлекается на полную катушку. По их словам, это просто недопустимо делать именно в тот момент, когда "мир распадается на части". Большинство пользователей соцсетей считают, что Обама ведет себя так, словно за восемь лет ни разу не был в отпуске и теперь пытается взять от жизни все, отдыхая на полную катушку. Однако, есть и те, кто поддержал политика, отметив, что он выглядит весьма счастливым и отдохнувшим, а каникулы он действительно заслужил. Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть Twitter

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