Елена Исинбаева стала послом Всемирных военных игр

Зимние Всемирные военные игры – одно из важнейших международных событий. В этом году игры объединят более 1000 сильнейших представителей спорта Европы, Азии, в том числе представителей армий НАТО.

На торжественной церемонии открытия Игр 24 февраля Елена Исинбаева будет нести флаг Российской Федерации.

- Для меня честь стать послом III зимних Всемирных военных игр, это очень важная миссия, благодарю за оказанное мне доверие. Верю, что возможности наших спортсменов безграничны, и они сумеют в очередной раз это подтвердить на Играх в Сочи, - сообщила Елена Исинбаева на пресс-конференции.

Отметим, что Всемирные военные игры организовываются Международным советом военного спорта (CISM), одной из крупнейших спортивных организаций в мире после Международного олимпийского комитета. Штаб-квартира располагается в Брюсселе.

Основная цель игр – содействие миру путем установления связей между вооруженными силами разных стран в области физического воспитания. Девиз игр: «Дружба через спорт».

Летние Всемирные военные игры проводятся с 1995 года один раз в четыре года. Зимние игры были организованы в 2010.

В России военные спортивные игры пройдут впервые. В Сочи с 22 по 28 февраля будет разыграно 44 комплекта медалей по биатлону (включая патрульную гонку), горнолыжному спорту, лыжным гонкам, скалолазанию в помещении, ски-альпинизму, спортивному ориентированию на лыжах и шорт-треку.

Юлия Соболева

Фото: Официальный сайт всемирных военных игр