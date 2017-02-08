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Елена Исинбаева стала послом Всемирных военных игр Печать
08.02.2017 12:04

Елена Исинбаева стала послом Всемирных военных игр

Знаменитая спортсменка была выбрана официальным послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года.

Зимние Всемирные военные игры – одно из важнейших международных событий. В этом году игры объединят более 1000 сильнейших представителей спорта Европы, Азии, в том числе представителей армий НАТО.

На торжественной церемонии открытия Игр 24 февраля Елена Исинбаева будет нести флаг Российской Федерации.

- Для меня честь стать послом III зимних Всемирных военных игр, это очень важная миссия, благодарю за оказанное мне доверие. Верю, что возможности наших спортсменов безграничны, и они сумеют в очередной раз это подтвердить на Играх в Сочи, - сообщила Елена Исинбаева на пресс-конференции.

Отметим, что Всемирные военные игры организовываются Международным советом военного спорта (CISM), одной из крупнейших спортивных организаций в мире после Международного олимпийского комитета. Штаб-квартира располагается в Брюсселе.

Основная цель игр – содействие миру путем установления связей между вооруженными силами разных стран в области физического воспитания. Девиз игр: «Дружба через спорт».

Летние Всемирные военные игры проводятся с 1995 года один раз в четыре года. Зимние игры были организованы в 2010.

В России военные спортивные игры пройдут впервые. В Сочи с 22 по 28 февраля будет разыграно 44 комплекта медалей по биатлону (включая патрульную гонку), горнолыжному спорту, лыжным гонкам, скалолазанию в помещении, ски-альпинизму, спортивному ориентированию на лыжах и шорт-треку.

Юлия Соболева
Фото: Официальный сайт всемирных военных игр

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