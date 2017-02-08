Волгоград как добрый аутсайдер
Рейтинговое агентство «Эс Джи Эм» опубликовало список российских городов по степени популярности в у....
От Володина скрыли проблемы волгоградцев
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 февраля прибыл в Волгоград, чтобы принять участие в празднов....
|Елена Исинбаева стала послом Всемирных военных игр
|08.02.2017 12:04
|
Зимние Всемирные военные игры – одно из важнейших международных событий. В этом году игры объединят более 1000 сильнейших представителей спорта Европы, Азии, в том числе представителей армий НАТО.
На торжественной церемонии открытия Игр 24 февраля Елена Исинбаева будет нести флаг Российской Федерации.
- Для меня честь стать послом III зимних Всемирных военных игр, это очень важная миссия, благодарю за оказанное мне доверие. Верю, что возможности наших спортсменов безграничны, и они сумеют в очередной раз это подтвердить на Играх в Сочи, - сообщила Елена Исинбаева на пресс-конференции.
Отметим, что Всемирные военные игры организовываются Международным советом военного спорта (CISM), одной из крупнейших спортивных организаций в мире после Международного олимпийского комитета. Штаб-квартира располагается в Брюсселе.
Основная цель игр – содействие миру путем установления связей между вооруженными силами разных стран в области физического воспитания. Девиз игр: «Дружба через спорт».
Летние Всемирные военные игры проводятся с 1995 года один раз в четыре года. Зимние игры были организованы в 2010.
В России военные спортивные игры пройдут впервые. В Сочи с 22 по 28 февраля будет разыграно 44 комплекта медалей по биатлону (включая патрульную гонку), горнолыжному спорту, лыжным гонкам, скалолазанию в помещении, ски-альпинизму, спортивному ориентированию на лыжах и шорт-треку.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
12:33
Пираты в Нигерии захватили в заложники россиян и украинцев
-
12:06
Пьяный пешеход на Комсомольском мосту устроил переполох
-
12:04
Елена Исинбаева стала послом Всемирных военных игр
-
11:54
Анна Кувычко возглавила федеральный проект "Народный контроль"
-
11:19
Фото отдыхающего Обамы вызвали бурную реакцию интернет-пользователей
-
11:04
В России заблокировали сайт заказных убийств
-
10:49
Продавщица выдумала историю об ограблении, чтобы скрыть кражу
-
10:44
В Таиланде российский турист погиб под колесами мотоцикла
-
10:11
Жильцов новостроек предлагают освободить от взносов на капремонт
-
10:04
В Волгограде началась выдача льготных проездных карт «Волна»
-
10:02
В Волгограде маршрутка снова врезалась в столб: есть пострадавшие
-
09:29
22-летний водитель предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими
-
09:12
Под Волгоградом вместе с домом заживо сгорели двое мужчин
-
04:50
Клуб Коломойского продолжает тонуть
Самое читаемое
-
12:33
Пираты в Нигерии захватили в заложники россиян и украинцев
-
12:06
Пьяный пешеход на Комсомольском мосту устроил переполох
-
10:49
Продавщица выдумала историю об ограблении, чтобы скрыть кражу
-
10:44
В Таиланде российский турист погиб под колесами мотоцикла
-
10:02
В Волгограде маршрутка снова врезалась в столб: есть пострадавшие
-
09:29
22-летний водитель предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими
-
09:12
Под Волгоградом вместе с домом заживо сгорели двое мужчин
Последние комментарии
-
В Волгограде объявили отлов бродячих собак
-
Какие приюты?я знаю только один и тот в плачевном состоянии на деньги благотворительн ые создан,парой ... >>
-
-
В Волгоградской области нашли «Лучший врачебный участок – 2015»
-
yandex: недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоеyaнед опустимое содержимое >>
-
-
В Россию вернутся продовольственные карточки
-
Волгоградцы подписывают петицию против ликвидации маршруток в городе
-
Гусихино наследие питер-авто, никуда нам от него не деться, кроме как игнорировать. Пешком хожу, но не ... >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
Волгоградцы просят депутата облдумы "вернуть детям солнце"
-
У МЕНЯ ЧАСТНЫЙ ДОМ.И МНЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН СВЕТЛЫЙ ЧАС ЛЕТОМ.ДУМА ПРОСТО ИЗДЕВАЕТСЯ.ОНИ ЛЕТОМ НЕ ЖИВУТ В ... >>
-
-
Кто-нибудь, позовите же лесника!
-
Ищу Лак AIREX для волос 5 Экстрасильной фикс. 385мл. ESTEL: недопустимое содержимое:недо пустимое ... >>
-
-
От Володина скрыли проблемы волгоградцев
-
Народ боится комментировать ... >>
-