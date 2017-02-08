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|Анна Кувычко возглавила федеральный проект "Народный контроль"
|08.02.2017 11:54
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия", решение о назначении депутата Государственной Думы от Волгоградской области на пост главы федерального проекта было принято на заседании президиума Генсовета Партии. Отметим, что ранее Анна Кувычко курировала данный проект на уровне региона.
По словам Анны Кувычко, смысл проекта - установление взаимодействия между властью, обществом и партией в вопросе реализации государственной политики продовольственной безопасности.
- "Народный контроль" нацелен на предотвращение нарушений интересов прав потребителей и усиление общественного контроля за использованием бюджетных средств, соблюдение законодательства в политике ценообразования и устранение административных барьеров, - отметила Кувычко.
Кроме того, президиум Генсовета Партии принял решение о запуске шести новых партийных проектов: "Парки малых городов", "Городская среда", "Местный дом культуры", "Здоровье детям", "Школа грамотного потребителя"" и "Театры малых городов".
Напомним, что ранее "СоцИнформБюро" сообщало, что Анна Кувыко, наряду с другими депутатами "Единой России" от Волгоградской области - Владимиром Плотниковым и Ириной Гусевой - оказались на 83 месте из 90 возможных в рейтинге депутатов Государственной думы. Оказалось, что практически весь депутатский корпус от Волгоградской области показал низкую политическую активность и занял последние места данного рейтинга (83 место - Николай Арефьев, 85 место - Нина Черняева, 80 место - Татьяна Цыбизова, 65 - Евгений Москвичев). За основу рейтинга были взяты 3 основополагающих критерия деятельности депутатов: законотворческая деятельность, количество публичных выступлений народного избранника в стенах нижней палаты парламента и частота упоминания в СМИ. В сумме эти три критерия дали оценку работе депутата как политика и государственного деятеля.
Анна Павлова
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