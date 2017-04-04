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|Путин назначил Александра Бречалова главой Удмуртии
|04.04.2017 15:57
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Как сообщает "СоцИнформБюро", Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, ранее президент России отстранил главу Удмуртии Соловьева от должности с редкой и хлесткой формулировкой: "в связи с утратой доверия". Следствие подозревает Александра Соловьева во взятке на 139 миллионов рублей. Экс-руководителя региона в наручниках доставили регулярным рейсом в Москву.
В ближайшее время следствие планирует предъявить Соловьеву обвинение, - сообщили в СК России.
Наша справка:
Александр Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль, Адыгея.
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации с 2014 года, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Надира Коннова
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