Путин назначил Александра Бречалова главой Удмуртии

Как сообщает "СоцИнформБюро", Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, ранее президент России отстранил главу Удмуртии Соловьева от должности с редкой и хлесткой формулировкой: "в связи с утратой доверия". Следствие подозревает Александра Соловьева во взятке на 139 миллионов рублей. Экс-руководителя региона в наручниках доставили регулярным рейсом в Москву.

В ближайшее время следствие планирует предъявить Соловьеву обвинение, - сообщили в СК России.

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Александр Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль, Адыгея.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации с 2014 года, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress