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Путин назначил Александра Бречалова главой Удмуртии Печать
04.04.2017 15:57

Путин назначил Александра Бречалова главой Удмуртии

Исполнять обязанности главы региона Бречалов будет до сентября 2017 года.

Как сообщает "СоцИнформБюро", Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, ранее президент России отстранил главу Удмуртии Соловьева от должности с редкой и хлесткой формулировкой: "в связи с утратой доверия". Следствие подозревает Александра Соловьева во взятке на 139 миллионов рублей. Экс-руководителя региона в наручниках доставили регулярным рейсом в Москву.

В ближайшее время следствие планирует предъявить Соловьеву обвинение, - сообщили в СК России.

Наша справка:

Александр Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль, Адыгея.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации с 2014 года, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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