Познер выступил за легализацию наркотиков

Как стало известно "СоцИнформБюро", один из зрителей спросил Владимира Познера, как тот относится к наркотикам, на что был получен ответ, что, оказывается, известная медиаличность за их легализацию.

По его словам, наркотики существуют в таком виде, потому что приносят гигантские деньги, сопоставимые с торговлей оружием. А пока все это так, люди рискуют жизнью и будут продолжать это делать. Однако, когда наркотик становится легальным, то криминал кончается.

- Это вовсе не значит, что не будет наркоманов. Они будут, только не станут продавать вашим детям наркотики, потому что это станет не интересно, - заявил Познер.

Владимир Познер рассказал, что пробовал марихуану и даже пытался выращивать ее на своей подмосковной даче, однако она росла очень плохо.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress