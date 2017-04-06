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В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в по....
|Познер выступил за легализацию наркотиков
|06.04.2017 10:54
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Как стало известно "СоцИнформБюро", один из зрителей спросил Владимира Познера, как тот относится к наркотикам, на что был получен ответ, что, оказывается, известная медиаличность за их легализацию.
По его словам, наркотики существуют в таком виде, потому что приносят гигантские деньги, сопоставимые с торговлей оружием. А пока все это так, люди рискуют жизнью и будут продолжать это делать. Однако, когда наркотик становится легальным, то криминал кончается.
- Это вовсе не значит, что не будет наркоманов. Они будут, только не станут продавать вашим детям наркотики, потому что это станет не интересно, - заявил Познер.
Владимир Познер рассказал, что пробовал марихуану и даже пытался выращивать ее на своей подмосковной даче, однако она росла очень плохо.
Надира Коннова
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