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В Волгограде снова отложен процесс по делу Олега Михеева Печать
06.04.2017 13:36

В Волгограде снова отложен процесс по Олегу Михееву

Адвокат подсудимого представил справку о своей болезни, а самого Олега Михеева на суде не было. Советский районный суд в очередной раз перенес начало рассмотрения уголовного дела в отношении экс-депутата Государственной думы.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу Волжского городского суда, адвокат Олега Михеева представил в суд справку о своей болезни и попросил перенести рассмотрение дела. Рассмотрение дела перенесено на 17 апреля текущего года.

Сын Олега Михеева, депутат облдумы Алексей Михеев, рассказал корреспонденту, что озвученные на суде данные из протокола не соответствуют действительности.

- С утра к нам в дом приходили приставы. Мама открыла дверь, в доме находились четыре человека. Мама собственноручно написала, что в 8:55 Олега Леонидовича в доме нет, где находится - не знает. В акте это указала и поставила свою подпись. Однако в суде был озвучен другой протокол: якобы мама сказала, что Михеев Олег находится либо на Кипре, либо в Москве. Мы сейчас это будем обжаловать, - поделился Алексей Михеев.

По словам депутата облдумы, на семью оказывается всяческое воздействие, и это подтверждает тот факт, что дело на Михеева-старшего сфабриковано. Так, по делу объявленного в федеральный розыск экс-народного избранника Олега Михеева, 14 марта следователи задержали его 32-летнего племянника, Виталия Попова, и заключили под стражу на 1 месяц.

Напомним, первое заседание по делу Олега Михеева, которого обвиняют в мошенничестве, должно было состояться 28 марта, было перенесено на 6 апреля в связи с болезнью адвоката и неявкой самого подсудимого.

Накануне первого заседания, 22 марта 2017 года, Олег Михеев дал "СоцИнформБюро" эксклюзивное интервью, в котором рассказал о многомиллионных судебных тяжбах и других фактах из своей биографии.

Анна Павлова

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