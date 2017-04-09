

Так, на вопрос журналистов: «Если в Питере пить то, что делать в Волгограде?» музыкант посоветовал завести своего Сергея Шнурова, и пусть он уже объясняет, что делать волгоградцам.

Волгоградских журналистов также интересовало – почему в Варшаве билет на концерт «Ленинграда» стоит порядка 2500 рублей, в Париже около 3000, а в Волгограде стоимость билета равна 3500 рублей? Сергей Шнуров не растерялся и отметил, что в Волгограде, всего-навсего живут богатые люди.

И наконец, главный вопрос задала корреспондент «Вечернего Волгограда». Девушку интересовало, как группе «Ленинград» удается обходить стороной запрет на употребление мата в кино, театрах и на концертах.

- Подождите, мне не удается обходить его стороной, потому что мы живем в правовом государстве – я плачу штрафы, - заявил Шнуров. - Вообще законы, на моей жизни, а живу я уже 43 года, законы менялись так часто, менялась даже идеология. И каждый раз подстраиваться, ну как-то тяжеловато. Мои песни были написаны еще до, не побоюсь этого слова, президентства Путина и до возникновения партии «Единая Россия». И я думаю – проживут они дольше чем «Единая Россия», - резюмировал музыкант.

Концерт группировки «Ленинград» состоится сегодня, 9 апреля, во Дворце Спорта», партнер выступления оператор сотовой связи «Мегафон»