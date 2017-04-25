В Российской кинологической федерации прошел обыск

Как стало известно "СоцИнформБюро", оперативные действия связаны с возбуждённым делом по статье "Мошенничество", где фигурантом является Александр Иншаков.

По версии следствия, владельцы собак вносили членские взносы, чтобы участвовать в мероприятиях, а сотрудники РКФ не вносили эти эти сведения в бухгалтерскую документацию.

По факту присвоения денег ранее задержали двух сотрудников кинологической федерации. Александр Иншаков на время расследования написал заявление об отставке.

По словам главы федерации, эта история длится более полутора лет.

"Была в свое время проведена попытка рейдерского захвата федерации РКФ, однако ничего не получилось. Сегодня ко мне в 7 часов утра приехали люди... Я им говорю, что вы у меня уже были и знаете, что искать у меня нечего. Я президент и финансами не занимаюсь", - цитирует РИА Новости слова Иншакова.

Отметим, что в конце 90-х годов Александр Иншаков спродюсировал культовый сериал "Бригада". Ряд экспертов, знакомых с делами того времени, в кулуарах заявляли, что во многом картина носит автобиографический характер.

Анна Павлова

ФОТО: Официальный сайт Александра Иншакова