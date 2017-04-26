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Али Узденов привел АФК "Система" в ТОП-10 землевладельцев России Печать
26.04.2017 16:25

safe imageАли Узденов привел Система в ТОП-10 землевладельцев России

Топ-менеджер АФК «Система» совершил ряд успешных сделок по покупке 30 тысяч гектаров в Ростовской области и Ставропольском крае.

Так, Али Узденов вывел корпорацию в десятку крупнейших российских землевладельцев. Об этом сообщает новостной портал «pravda.ru» в интервью с топ-менеджером.


Агрохолдинг «Степь», который входит в АФК «Система», 21 апреля 2017 года купил ООО «Цимлянское» в Ставропольском крае. Площадь этого землевладения составляет 23 тысячи гектаров. Цимлянское выращивает зерновые, масличные, а также технические культуры.


Кроме того, ранее отмечалось, что «Степь» приобрела 8 тысяч гектаров ООО «Коломийцевское» в Ростовской области. Учитывая последние сделки, общий земельный банк АФК «Система» наряду с активами RZ Agro превысил 350 тысяч гектаров. Это обеспечило корпорации место в 10-ке крупнейших землевладельцев страны.


Также, Али Узденов, сообщил со ссылкой на портал «pravda.ru», что АФК «Система» планирует увеличивать площади своих владений до 500 тысяч гектаров. В настоящее время внимание корпорации обращено на юг. Холдинг заинтересован в приобретении активов, которые производят зерновые культуры, сахарную свеклу, а также смежную продукцию.


При этом Узденова не смущают мировые цены на зерно. Топ-менеджер уверен в правильности выбранного корпорацией курса.


В этом году в распоряжении компании окажется 1 миллион тонн зерна, 80% из которого отправят на экспорт в страны Персидского залива, Средиземноморья, Египет, Турцию, Саудовскую Аравию. Также, холдинг собирается расширять географию поставок, развивать инфраструктуру хранения и доставки продукции.


Следует отметить, что корпорация занимает лидирующие позиции по стране и в молочном животноводстве, а также в производстве овощей и десертных яблок.


АФК «Система» планирует в следующем году вывести агрохолдинг «Степь» на IPO.

Полина Макарова
Фото: Facebook

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