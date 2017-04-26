Интервью с автором фотопроекта «Красная линия» Оксаной Бабижаевой

Новый, глубокий, амбициозный фотопроект под названием «Красная линия» презентовали в рамках форума «Имидж Волгограда» Оксана Бабижаева, Дмитрий Зимин и Денис Лукьянов. Ничего подобного до этого момента не видел ни Волгоград, ни наша необъятная Родина. Необычен проект еще и тем, что позволяет смотреть и видеть наш город иначе. Но, подробнее, из уст одного из авторов, Оксаны Бабижаевой.



- Как возникла идея проекта «Красная линия» и в чем его суть?



- Перед нами стояла задача разработать концептуальную фотовыставку в рамках проекта «Имидж Волгограда» и презентовать ее на ежегодном форуме 18 апреля 2017 года.

Мы с Митей Зиминым долго перебирали варианты, что бы нам такое выдумать, чтобы никто до нас такого ранее не сделал. Поставили себе задачу посмотреть на город с какой-нибудь другой стороны, хотели интересный ракурс. И потом, нам пришла идея посмотреть на свой город с высоты наших памятников. Мы «прогуглили», если что-то подобное в России. Оказалось, что ничего подобного нет. И мы радостно приступили к реализации своей идеи.

Проект «Красная линия» снимался в 2 дня, 6 и 7 апреля 2017 года. Суть его в том, чтобы посмотреть в глаза монументу, а потом развернуть камеру по направлению его взора и снять то, что видит памятник, увидеть свой город его глазами. Любопытно то, что монумент видит какой-то другой город, не такой, как город с высоты человеческого роста.



- Почему «Красная линия»? Что значит название фотопроекта?



- Для нас название «Красная линия» является сложносочиненным и в нем много смыслов. Потому что город долгое время был «красным». Потому что памятники, вошедшие в проект, находятся на первой линии вдоль Волги. Потому что границы длинного города от Спартановки до Красноармейского в народе называют «красной линией». Потому что в проекте через чур много линий: культурная, историческая, идеологическая, географическая. Потому что через взгляд памятников мы тоже проводили линии, и они выделены красным цветом.

Красной линией мы перекидывали красную нить дальше по направлению к следующему памятнику, и выделяли знаковые объекты, которые попадали в направление рассматриваемой скульптуры. И потому что у каждого жителя Волгограда есть свой любимый памятник. Он запечатлён в его/ее памяти своей красной линией.

В проекте есть и мои любимые памятники: «Дядя Слава» («Слава строителям коммунизма»), «Родина-мать зовет!» (естественно), «Мир» (на крыше планетария), «Материнство» (на центральном ЗАГСе, там зарегистрированы все мои дети), фонтан «Дружбы народов», он же фонтан «Искусство» (любимое место).



- Как происходила фотосъемка? Кто автор снимков? И чем снимали?



- Фотосъемка происходила весело. Мы перемещались из района в район. Погода при этом менялась раз 5. Что говорить 100 км - есть 100км.

Автором снимков с воздуха является Денис Лукьянов. Он снимал квадрокоптером. С земли фотоаппаратом снимал Митя Зимин.



- Сколько памятников Вы использовали в проекте?



- Для проекта мы включили 18 памятников. На выставке презентовали 16, так как у нас больше не поместилось по стендам. Все фотографии собраны в коллаж, на котором центральное место занимает панорама «взгляда» памятника, далее глаза памятника и сам памятник с узнаваемого ракурса. Фотографии презентовались в формате А1.

Мы считаем, что есть смысл повторять съемки далее раз в 10 лет и смотреть на то, как меняется город.



- Что Вы увидели «глазами» памятников?



- Мы увидели наш собственный город. Местами его хотелось помыть, местами отогнать машины, припаркованные в абсурдном месте.

Поднимаясь на высоту памятников, мы видели в каком они состоянии. Некоторые нуждаются в реставрации. В самом плохом состоянии музы на крыше Нового экспериментального театра. Кажется, им осталось максимум 10 лет до полного рассыпания.

Памятники из металла, конечно, выглядят лучше всех и хорошо сохраняются. Постаменты из бетона – нуждаются в уходе.

В общем, хочется сказать, что город выглядит настоящим городом, а никакой не деревней, какой многие считают наш город. Но, все же, ощущается недолюбленность и недоухоженность.



- На сайте проекта есть слова о том, что Волгоград нуждается в «лечении». Что именно нужно «лечить»?



- Проехавшись по всему городу, могу констатировать, что он заметно очистился за последний год. Во всяком случае, по красной линии никаких свалок мусора мы не увидели. Но увидели рекламный мусор, бездарные вывески, которые портят архитектурные фасады. Увидели мало растительности, множество примитивных форм, которые нас окружают: страшненькие лавочки, покореженные урны, киоски эти несчастные.

Когда ты смотришь «глазами» памятников, ты не думаешь ни о каких персоналиях. Я имею ввиду, в мыслях нет гнать на конкретную власть. Когда ты смотришь на город со стороны, ты видишь только местность и ощущение людей в нем живущих. Ощущение это – безразличие жителей к своему городу.

Наверное, были времена, когда люди, горожане более осознанно относились к окружающему их пространству, ухаживали сами за скверами, не пытались ничего сломать.

Нынче люди не считают, что они что-либо должны окружающей их среде. Они считают, что им кто-то другой должен. Да, вот только, есть лишь мы с вами.



- Как фотопроект «Красная линия» сможет помочь в развитии региона?



- Мы немного изучили те объекты, которые снимали. Узнали их историю, народные прозвища. Попытались понять, почему тот или иной памятник установлен именно в этом месте. И мы были у культурологов.

А культурологи сказали, что уже год работают над изучением памятников в области и им даже небольшой «грантик» дали на исследования. Они уже издали несколько публикаций и методической литературы. Подарили нам книгу «Антропология: вещи в городской культуре». В ней очень много про те вещи, о которых нужно рассказывать в школе, и на которые не обращаешь внимания, прежде всего, потому что не знаешь.

Мы слабы в нашем невежестве. Знания о родном крае и собственном городе – дают много больше поводов любить свой собственный город, чем любые патриотические лозунги.

Нам в школе больше про Лондон и Москву рассказывали, чем про родной Волгоград. Чем больше я узнаю о родном городе, тем больше я в него влюбляюсь. Мы создали по проекту сайт, который, возможно, станет площадкой для сбора историй и легенд про памятники. При этом сайт доступен в мобильной версии и легко индексируется по запросу. Я думаю, это поможет туристам в ознакомлении с монументальным искусством нашего города, в год Чемпионата мира в особенности.



- Как восприняли проект на форуме «Имидж Волгограда»? Довольны ли Вы результатом презентации «Красной линии»?



- На мой взгляд, презентация прошла хорошо. Конечно, выставка концептуальная, и про нее нужно много говорить. Мы это предусмотрели и ведущий несколько раз проговаривал все смыслы.

Забавно было наблюдать за тем, как гости с опаской приближались к стендам с фотографиями. Во-первых, никто не ожидал там увидеть фотовыставку, потому как люди пришли на деловое мероприятие. Во-вторых, выставка черно-белая, и выглядит слишком серьезно, чтобы срезать по ней блуждающим взглядом. О ней надо подумать, ее надо посмотреть, надо постоять, поразмышлять.

Люди, загнанные временем, не хотят глубоко думать. Их сознание уже трансформировалось так, что дальше одного клика они не ходят. Вы же знаете наши времена. Именно поэтому на экспозиции были вывешены информационные стенды, в которых было написано следующее:

«Нам тяжело взглянуть на себя со стороны, заметки же туристов считаю субъективными – каждый видит то, что интересно лично ему. Проект «Красная Линия» считаю независимым и объективным по своему взгляду на наш город Волгоград, со своих постаментов, на сегодняшний день, апрель 2017года. Прошу принимать видимое за действительное без попыток его приукрасить, но с попытками его изменить. Но этот день, 7 апреля 2017 года, в день рождения рунета, как символа ежесекундно меняющегося времени, войдет в историю архивов именно таким».

Люди замирали, и шли смотреть более внимательно.

Я люблю этот город. Я желаю ему сохранить и приумножить свою историю. Проект «Красная линия» создан впервые в России и эксклюзивно для Волгограда. Он войдет в программу по сохранению монументов.



Интервью: Полина Макарова Следующая >