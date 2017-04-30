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|Путин наградил Киркорова орденом
|30.04.2017 23:29
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- Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлечённость любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах, - говорится в послании Владимира Путина Филиппу Киркорову.
Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Президента РФ, Владимир Путин также подписал Указ о награждении певца Орденом Почета.
- За большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность, наградить Орденом Почета Филиппа Киркорова – артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва, - говорится в официальном сообщении.
Фото – официальная страница Ф. Киркорова в Twitter
Евгений Иванов
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