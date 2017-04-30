Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного поп-исполнителя с юбилеем.

30-го апреля, известный российский исполнитель Филипп Киркоров отметил 50-летний юбилей. Одно из главных поздравлений юбиляр получил в телеграмме от главы государства Владимира Путина. - Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлечённость любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах, - говорится в послании Владимира Путина Филиппу Киркорову. Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Президента РФ, Владимир Путин также подписал Указ о награждении певца Орденом Почета. - За большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность, наградить Орденом Почета Филиппа Киркорова – артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва, - говорится в официальном сообщении. Фото – официальная страница Ф. Киркорова в Twitter Евгений Иванов Следующая >