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Путин наградил Киркорова орденом Печать
30.04.2017 23:29

Филипп Киркоров отметил 50-летний юбилей

 Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного поп-исполнителя с юбилеем.


30-го апреля, известный российский исполнитель Филипп Киркоров отметил 50-летний юбилей. Одно из главных поздравлений юбиляр получил в телеграмме от главы государства Владимира Путина.

- Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлечённость любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах, - говорится в послании Владимира Путина Филиппу Киркорову.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Президента РФ, Владимир Путин также подписал Указ о награждении певца Орденом Почета.

- За большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность, наградить Орденом Почета Филиппа Киркорова – артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва, - говорится в официальном сообщении.

Фото – официальная страница Ф. Киркорова в Twitter

Евгений Иванов

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