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Губернатор Волгоградской области раскрыл свой кошелек
Администрация региона опубликовала данные о доходах и имуществе Андрея Бочарова. За год семья главы ....
|Губернатор Волгоградской области раскрыл свой кошелек
|05.05.2017 17:14
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Сегодня на официальном портале Администрации Волгоградской области были опубликованы сведения о доходах и имуществе губернатора и его супруги за 2016 год.
Согласно опубликованным данным, в 2016 год Андрей Иванович заработал 4,6 миллионов рублей, что на 200 тысяч больше, чем в предыдущем году.
Имущество главы региона не изменилось с позапрошлого года. Он имеет земельный участок на 1400 кв.м, дом почти в 270 кв.м и две квартиры. Никаких автомобилей Андрей Бочаров в декларации не указал.
А вот супруга губернатора заметно обогатилась. В 2015 году в графе «доходы» у нее было пусто, зато в 2016 году там указано 23 миллиона рублей.
Также изменения произошли и в графе «недвижимость»: оттуда пропала квартира на 96 кв.м.
По-прежнему на супругу остались зарегистрированы три машино-места. При том, что автомобилей за госпожой Бочаровой не значится.
Напомним, что ранее о своих доходах за ушедший год уже отчитались депутаты Волгоградской областной думы. Редакции ИА «СоцИнформБюро» даже удалось узнать, какие долги «висят» на народных избранниках.
Депутаты городской думы показывать доходы и имущество пока не спешат, как и чиновники Администрации Волгоградской области.
Найти какие-либо данные о старых или новых декларациях не удалось и на сайте мэрии. Обновленный дизайн ресурса поставил в тупик даже пресс-службу Администрации Волгограда.
По телефону корреспонденту сообщили, что в ближайшее время на сайте появится необходимый раздел вместе с новыми декларациями.
Юлия Соболева
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