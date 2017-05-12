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Умер актер Юрий Шерстнев, снявшийся в "Антикиллере" и "Бумбараше" Печать
12.05.2017 23:11

Умер актер Юрий Шерстнев, снявшийся в

Заслуженный артист РСФСР Юрий Шерстнев, на счету которого более 80 ролей в кинолентах, скончался в Москве на 77 году жизни.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в Москве скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Шерстнев, известный россиянам по роли палача в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", персонажу Метла в "Антикиллере" и многим другим.

По словам жены актера Людмилы Макеевой, последние четыре года Юрий Борисович страдал от хронической обструктивной болезни лёгких и был прикован к постели. Смерть настигла его внезапно: на фоне осложнений пневмонии произошла остановка сердца. Когда Юрию Шерстневу стало плохо, его супруга немедленно вызвала скорую помощь, однако прибывшие по вызову медики не смогли спасти любимого зрителями актера.

Наша справка:

Юрий Шерстнев родился 24 апреля 1941 года в Москве. В 1963 году окончил Школу-студию МХАТ им. А.П. Чехова (курс В.К. Монюкова). После окончания школы-студии его приглашали во МХАТ, однако артист уехал в Киев. Два года Шерстнев играл в Русском драматическом театре им. Леси Украинки в Киеве, а затем долгое время в Театре им. К.С. Станиславского. Позже играл в Московском Литературно-драматическом театре ВТО и театре "Сфера". Работал в Театре на Перовской.

Юрий Борисович увлекался музыкой - играл на трубе, тромбоне, саксофоне, барабане и губной гармонике. Кроме того, сам реставрировал старые музыкальные инструменты.

Зрителям известен по таким ролям, как "Д'Артаньян и три мушкетёра", "Цыган", "Борис Годунов", "Цареубийца", "Антикиллер", "Есенин" и других. Всего Шерстнев сыграл в более чем 80 фильмах и сериалах.

Надира Коннова

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