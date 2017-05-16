Познер попросил президента и патриарха объяснить, сажают ли в России за атеизм

Как сообщает "СоцИнформБюро", телеведущий Владимир Познер в эфире Первого канала вечером 15 мая прокомментировал приговор "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому за оскорбление чувств верующих. Познер, завершая свою передачу, сказал следующее: "Уважаемые зрители, считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку".

Познер, являясь атеистом, напомнил, что в мотивировочной части приговора Соколовскому фигурировали слова об отрицании существования бога. Телеведущий заявил, что хотел бы получить исчерпывающие объяснения, нарушает ли атеизм Уголовный кодекс или нет. Познер обратился с этим вопросом к патриарху Кириллу, главе Конституционного суда Валерию Зорькину и президенту России Владимиру Путину.

"Может, глава государства внесет ясность: не ожидает ли меня суд и, даст бог (извините за каламбур), "мягкий" приговор", — резюмировал Владимир Познер.

Напомним, 11 мая суд в Екатеринбурге приговорил Соколовского к 3,5 года условного срока за оскорбление чувств верующих, а также возбуждение ненависти и незаконный оборот техники для скрытого наблюдения. Дело против Соколовского было возбуждено после публикации ролика, где он ловит покемонов в храме через игру Pokemon Go.

В тексте приговора есть цитата из экспертного заключения - "Соколовский грубо отзывается о людях, так как сам отрицает существование Иисуса Христа и пророка Мухаммеда". Именно так был описан один из составов преступления по статье об оскорблении чувств верующих.

Познер в свое время выступал против появления в УК статьи об оскорблении чувств верующих.

Анна Павлова

ФОТО: Globallookpress