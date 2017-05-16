В Волгограде строчат кляузы на директора музея «Сталинградская битва»
Неизвестные лица распространяют доносы о связи Алексея Васина с фигурантами дела «реставраторов» от ....
В Волгограде концессионером ЦПКиО станет ООО «Парк»
Конкурс на получение в концессию волгоградского центрального парка культуры и отдыха не состоялся в ....
|Познер попросил президента и патриарха объяснить, сажают ли в России за атеизм
|16.05.2017 10:57
|
Как сообщает "СоцИнформБюро", телеведущий Владимир Познер в эфире Первого канала вечером 15 мая прокомментировал приговор "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому за оскорбление чувств верующих. Познер, завершая свою передачу, сказал следующее: "Уважаемые зрители, считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку".
Познер, являясь атеистом, напомнил, что в мотивировочной части приговора Соколовскому фигурировали слова об отрицании существования бога. Телеведущий заявил, что хотел бы получить исчерпывающие объяснения, нарушает ли атеизм Уголовный кодекс или нет. Познер обратился с этим вопросом к патриарху Кириллу, главе Конституционного суда Валерию Зорькину и президенту России Владимиру Путину.
"Может, глава государства внесет ясность: не ожидает ли меня суд и, даст бог (извините за каламбур), "мягкий" приговор", — резюмировал Владимир Познер.
Напомним, 11 мая суд в Екатеринбурге приговорил Соколовского к 3,5 года условного срока за оскорбление чувств верующих, а также возбуждение ненависти и незаконный оборот техники для скрытого наблюдения. Дело против Соколовского было возбуждено после публикации ролика, где он ловит покемонов в храме через игру Pokemon Go.
Познер в свое время выступал против появления в УК статьи об оскорблении чувств верующих.
Анна Павлова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
12:04
Полицейские помогли вернуть волгоградке ее питомца
-
11:41
В Волгограде кондуктор автобуса "Питеравто" заявил пассажирам, что он агент под прикрытием
-
11:34
Госжилнадзор проверяет новый музей в пойме Царицы
-
11:09
В Волгограде участились автомобильные кражи
-
10:57
Познер попросил президента и патриарха объяснить, сажают ли в России за атеизм
-
10:33
Бойцы ОМОН задержали волжанина, угрожавшего родителям убийством
-
10:26
В Волжском водитель на Chevrolet Lacetti устроил массовое ДТП. ФОТО
-
10:23
В Волгограде из-за ремонта остановят движение на улице Дундича
-
09:48
Под Волгоградом 18-летний лихач на "УАЗ" устроил смертельное ДТП
-
09:14
Волгоградцы в петиции требуют отменить транспортную реформу
-
15.05.2017 22:47
Два поражения на «Турнире развития УЕФА». Видео
-
15.05.2017 20:33
Волгоградские автомобилисты предложили горожанам альтернативу маршруткам
-
15.05.2017 18:52
В Волгоград прибыл глава антикоррупционного ведомства
-
15.05.2017 18:48
В Волгограде пройдет «Неделя туризма – 2017»
Самое читаемое
-
11:09
В Волгограде участились автомобильные кражи
-
10:33
Бойцы ОМОН задержали волжанина, угрожавшего родителям убийством
-
10:26
В Волжском водитель на Chevrolet Lacetti устроил массовое ДТП. ФОТО
-
09:48
Под Волгоградом 18-летний лихач на "УАЗ" устроил смертельное ДТП
-
15.05.2017 17:48
В Волгограде строчат кляузы на директора музея «Сталинградская битва»
-
15.05.2017 17:19
Преступную группу осудили за мошенничество с ценными бумагами
-
15.05.2017 14:27
В Волгограде полиция ищет угнанный "Ленд Крузер Прадо"
Последние комментарии
-
Волгоградские автомобилисты предложили горожанам альтернативу маршруткам
-
Замечательно! Живем в Волгограде с нищенской зарплатой и пенсиями.Налоги в Питер а у нас хоть трава не ... >>
-
Водители автобусов, настоящие "гопники", на днях при выходе из 59 не придал дверью мою маму 76 лет. А ... >>
-
-
Волгоградцы в петиции требуют отменить транспортную реформу
-
Замглавы МВД России генерал-полковник Виктор Кирьянов подал в отставку
-
Hеllo my friend! Ӏ want to say that thіs article iis awesome, great writtеn ɑnd include almost all ... >>
-