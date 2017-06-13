Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, 13 июня в МУП "Метроэлектротранс" назначен новый глава, имеющий богатый опыт руководящей работы в машиностроительной и энергетической отраслях. В среду, 14 июня, он будет представлен коллективу.

Евгению Тимофееву предстоит заняться развитием "Метроэлектротранс" и улучшением качества услуг по перевозке пассажиров. Владимир Дружинин, ранее занимавший пост гендиректора МУП "Метроэлектротранс", стал техническим директором этого предприятия. До этого Дружинин на протяжении многих лет работал в МУПе главным инженером.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"