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Беглый губернатор "засветился" в рекламе Печать
19.06.2017 09:30

Беглый губернатор

Экс-губернатор Волгоградской области раздаёт ключи от квартир за 15 000 рублей в месяц от имени одной из компаний.

Как сообщает "СоцИнформБюро", в ленту социальной сети Instagram попал исчезнувший из региона в 2014-м году бывший губернатор Волгоградской области Сергей Боженов. В рекламе одной из компаний он раздаёт ключи от квартир за 15 000 рублей в месяц.

По мнению пользователей, вероятнее всего, "маркетологи от Бога" взяли в рекламу первую попавшуюся картинку из поисковой системы Google.

Беглый губернатор

Напомним, после отставки и внезапного исчезновения из региона в 2014-м году бывшего губернатора Волгоградской области Сергея Боженова о нем ничего не было слышно. По информации различных СМИ, господин Боженов в тот момент покинул пределы страны. Вместе с экс-главой региона исчезли и некоторые представители его команды. Долгое время не было известно и о судьбе его советницы Муниры Шабановой. Однако некоторое время назад на своей странице в одной из социальных сетей она объявила, что прошла курсы тренеров и планирует реализоваться в качестве коуча.

Надира Коннова
ФОТО: Instagram

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