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|Ушел из жизни разведчик КГБ и основатель спецназа «Вымпел»
|21.06.2017 14:27
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О смерти легендарного разведчика сегодня сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
Юрий Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военнослужащего. Воевал, встретил победу в Берлине.
Принимал участие во многих операциях разведки, в том числе и по обмену Р.И. Абеля на американского лётчика Ф. Пауэрса.
В ноябре 1979 года был назначен начальником нелегальной разведки, которую возглавлял до ухода в отставку в 1991 году.
Участник афганских событий, инициатор создания и руководитель знаменитого «Вымпела» - разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки, предназначенного для проведения операций за границей в «особый период».
Свои соболезнования сегодня выражают сослуживцы Юрия Дроздова.
- Жизненный путь Ю.И. Дроздова являет собой пример беззаветного служения Родине. Сотрудники и ветераны Службы внешней разведки Российской Федерации испытывают боль утраты. Юрий Иванович был настоящим русским офицером, душевным человеком, мудрым командиром, - сообщают в Службе внешней разведки.
Юлия Соболева
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