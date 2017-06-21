Ушел из жизни разведчик КГБ и основатель спецназа «Вымпел»

О смерти легендарного разведчика сегодня сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.

Юрий Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военнослужащего. Воевал, встретил победу в Берлине.

Принимал участие во многих операциях разведки, в том числе и по обмену Р.И. Абеля на американского лётчика Ф. Пауэрса.

В ноябре 1979 года был назначен начальником нелегальной разведки, которую возглавлял до ухода в отставку в 1991 году.

Участник афганских событий, инициатор создания и руководитель знаменитого «Вымпела» - разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки, предназначенного для проведения операций за границей в «особый период».

Свои соболезнования сегодня выражают сослуживцы Юрия Дроздова.

- Жизненный путь Ю.И. Дроздова являет собой пример беззаветного служения Родине. Сотрудники и ветераны Службы внешней разведки Российской Федерации испытывают боль утраты. Юрий Иванович был настоящим русским офицером, душевным человеком, мудрым командиром, - сообщают в Службе внешней разведки.

Юлия Соболева

Фото: Служба внешней разведки