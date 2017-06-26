Супруга Бочарова попала в десятку самых богатых губернаторских жен

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Коммерсант. Власть", супруга губернатора Волгоградской области вошла в десятку самых богатых жен российских губернаторов. Бочаров же отметился попаданием в список "самых расквартированных".

Издание подвело итоги декларационной кампании, опубликовав списки с приставкой "самых": высокооплачиваемых, разбогатевших и обедневших, крупных авто- и землевладельцев, близких к народу, далеких от него, расквартированных и домовитых губернаторов.

Губернатор Волгоградской области попал только в один список: "самых расквартированных". Андрей Бочаров, как и в прошлом рейтинге, занимает третью строчку, задекларировав квартиру площадью 292,3 кв.м.

Ни в каких других рейтингах Бочаров не замечен - не вошел он в список традиционно рассчитываемого "Властью" коэффициента близости к народу, впрочем, и далеким от него его также не назвали. Также не вошел и в число самых богатых российских губернаторов. Зато в этот рейтинг попала его супруга - Валентина Бочарова. Она вошла в десятку рейтинга самых богатых губернаторских жен, заняв восьмое место. Супруга Андрея Ивановича задекларировала доход в 23,5 миллиона рублей. Сам же глава региона, по данным о доходах и имуществе, заработал в прошлом году 4,6 миллионов рублей, что на 200 тысяч больше, чем в 2015.

Волгоградский политконсультант Дмитрий Бессонов считает, что попадание супруги Бочарова в десятку самых богатых губернаторских жен произошло благодаря реализации долгосрочной стратегии развития региона.

- Критики Бочарова говорят о том, что область катится в пропасть. В том числе, в разного рода рейтингах. Тем отрадней, что сегодня злопыхатели были посрамлены. Жена Волгоградского губернатора вошла в число самых богатых губернаторских жён! А зная о том, что Валентина Бочарова всего за год заработала 23,5 миллиона, можно смело утверждать, что это стало возможным, благодаря реализации долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, стартовавшей в 2014 году, - отметил Бессонов.

Анна Павлова



