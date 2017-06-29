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|Рейтинг губернаторов зафиксировал очередное падение Бочарова
|29.06.2017 09:21
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на рейтинг, Бочаров занял 64 место из имеющихся 85. Это на одну позицию ниже, чем в апреле-мае.
Напомним, что в исследовании, которое проводилось весной этого года, губернатор региона находился на 59 строчке из 85. Если сравнивать с аналогичным периодом за 2016 год, то Бочаров "скатился" на 20 позиций вниз. В аналогичном рейтинге за январь-февраль прошлого года Андрей Бочаров входил в топ-40 и "восседал" на 36 месте.
Эксперты в один голос утверждают, что такое резкое падение губернатора в рейтинге связано с ухудшением социально-экономического положения региона и утратой доверия к Андрею Ивановичу у федеральных властей.
Губернатору припоминают и закрытие градообразующих промышленных предприятий, и нарастающий переход налоговых резидентов в секторе крупного и среднего местного бизнеса под юрисдикцию других регионов, и реформирование системы городского общественного транспорта с "зачисткой" улиц Волгограда под предлогом подготовки к ЧМФ-2018 от киосков, павильонов и рынков, что привело к росту безработицы и банкротству тысяч мелких предпринимателей.
Политконсультант, директор консалтингового агентства "NPR Group" Дмитрий Фетисов считает, что за последние месяцы позиции Бочарова значительно пошатнулись, в том числе, и из-за его отказа выступить с отчётом перед депутатами областной Думы.
- Также не добавляют очков главе региона и недовольства жителей новой транспортной схемой, внедряемой областной администрацией совместно с фирмой "ПитерАвто", проблемы с отраслями ЖКХ, отданными в концессию. Подливают масло в огонь и "слухи о грядущей отставке и панических настроениях в команде губернатора": некоторые ее члены якобы опасаются, что в этом случае им не избежать уголовных дел, - отмечает Фетисов.
По словам активиста ОНФ Эдгара Петросяна, ни в одном регионе нет такой динамики падения.
- Если быть объективным, то все эти рейтинги весьма субъективны и отражают мнения экспертного сообщества, поэтому реальная ситуация может отличаться, - делится своим мнением активист. - И, на мой взгляд, по динамике происходящего наш регион должен плестись совсем в самом низу. Общая ситуация у нас не самая плохая по стране, но те регионы, где хуже, чем у нас, всегда были на уровень ниже, чем мы, но такой динамики падения у них не наблюдается.
Надира Коннова
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