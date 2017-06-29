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Рейтинг губернаторов зафиксировал очередное падение Бочарова Печать
29.06.2017 09:21

Рейтинг губернаторов зафиксировал очередное падение Бочарова

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал очередное исследование деятельности глав субъектов РФ за май-июнь. Согласно опубликованным данным, глава Волгоградской области Андрей Бочаров вновь теряет свои позиции.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на рейтинг, Бочаров занял 64 место из имеющихся 85. Это на одну позицию ниже, чем в апреле-мае.

Напомним, что в исследовании, которое проводилось весной этого года, губернатор региона находился на 59 строчке из 85. Если сравнивать с аналогичным периодом за 2016 год, то Бочаров "скатился" на 20 позиций вниз. В аналогичном рейтинге за январь-февраль прошлого года Андрей Бочаров входил в топ-40 и "восседал" на 36 месте.

Эксперты в один голос утверждают, что такое резкое падение губернатора в рейтинге связано с ухудшением социально-экономического положения региона и утратой доверия к Андрею Ивановичу у федеральных властей.

Губернатору припоминают и закрытие градообразующих промышленных предприятий, и нарастающий переход налоговых резидентов в секторе крупного и среднего местного бизнеса под юрисдикцию других регионов, и реформирование системы городского общественного транспорта с "зачисткой" улиц Волгограда под предлогом подготовки к ЧМФ-2018 от киосков, павильонов и рынков, что привело к росту безработицы и банкротству тысяч мелких предпринимателей.

Политконсультант, директор консалтингового агентства "NPR Group" Дмитрий Фетисов считает, что за последние месяцы позиции Бочарова значительно пошатнулись, в том числе, и из-за его отказа выступить с отчётом перед депутатами областной Думы.

- Также не добавляют очков главе региона и недовольства жителей новой транспортной схемой, внедряемой областной администрацией совместно с фирмой "ПитерАвто", проблемы с отраслями ЖКХ, отданными в концессию. Подливают масло в огонь и "слухи о грядущей отставке и панических настроениях в команде губернатора": некоторые ее члены якобы опасаются, что в этом случае им не избежать уголовных дел, - отмечает Фетисов.

По словам активиста ОНФ Эдгара Петросяна, ни в одном регионе нет такой динамики падения.

- Если быть объективным, то все эти рейтинги весьма субъективны и отражают мнения экспертного сообщества, поэтому реальная ситуация может отличаться, - делится своим мнением активист. - И, на мой взгляд, по динамике происходящего наш регион должен плестись совсем в самом низу. Общая ситуация у нас не самая плохая по стране, но те регионы, где хуже, чем у нас, всегда были на уровень ниже, чем мы, но такой динамики падения у них не наблюдается.

Надира Коннова

 

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