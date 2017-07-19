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|Необычный странствующий мотоциклист сделал остановку в Волгограде. ФОТО
|19.07.2017 18:14
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Как стало известно "СоцИнформБюро", в среду, 19 июля, в городе-герое небольшую остановку напротив здания областной администрации в Центральном районе сделал 55-летний уроженец Благовещенска, путешественник Анатолий Наделяев.
Мимо необычного человека горожане проходили, замедлив шаг — уж очень интересен внешний облик мужчины, и его "аксессуары" — кофр из-под гитары, набитый "рекомендациями" для понимания его творчества, инструментами и даже мягкой игрушкой. Глаз цеплял яркий "тюнинг его советского мотоцикла "ИЖ".
Представился мужчина горожанам неординарно, назвав себя Наделяевым Анатолием Христос Кришна Будда... Винни Пух... и Лао Дзен к тому же. Свою геопривязку обозначает, как пациент из креглотреугольношароквадратноперпендикулярнопрямого сумасшедшего дОма города Благовещенск на Амуре.
В Волгограде о нем мало кто слышал, а между тем Анатолий Наделяев - человек достаточно известный. Он был практически во всех уголках России, объездил Германию и Прибалтику. Цель дальних странствий, по его словам, — уникальное исследование, работу над которым начал еще в 2012 году. Сейчас все полученные наблюдения он пытается сформулировать и описать в одном трактате. Манера изложения мыслей у мужчины весьма необычна, поэтому читать его исследования, которые можно найти в интернете, совсем не скучно, а даже наоборот.
Анатолий Наделяев изучает биотоки, излучаемые людьми, которые, по его мнению, наделяют разные места особой силой. Благовещенск, по словам исследователя, занимает исключительное место на Земле.
Ещё Анатолий Борисович музыкант. Везде на улицах он поёт свои песни – необычные, странно звучащие. Он играет на гитаре и губной гармошке у крупных торговых центров, зарабатывая, таким образом, себе на жизнь.
Уроженец Благовещенска несколько лет прожил в небольшом немецком городе. По профессии Анатолий Наделяев токарь. Может работать и слесарем, и сварщиком, и фрезеровщиком. Раньше работал на заводе, но по инвалидности вынужден был уйти с производства: несколько лет назад он перенес сложную операцию на позвоночнике. На его странице в одной из социальных сетей представлены фотографии его работ. У мужчины поистине золотые руки.
В его блоге указано, что "я не состою ни в каких организациях, сектах, теологиях, философиях, атеизмах и прочих измов, ибо для меня всё едино: и Христиане, и Мусульмане, и Буддисты, и Индуисты, и Атеисты - нет самых правильных и первородных, первозданных, первозванных... - ибо все эти правосуперпуперности - суть есть постановка себя выше других и просто неуважение к другим, исповедующим другой взгляд на какие то вопросы бытия".
Куда дальше направится путешественник - Бог весть. Как написано в его блоге, "Движение это жизнь. Движение - это кайф", а значит Анатолия Наделяева ждет впереди еще немало дорог.
Надира Коннова
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