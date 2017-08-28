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Ушла из жизни известная волгоградская журналистка Ирина Медведева Печать
28.08.2017 14:46

Ушла из жизни известная волгоградская журналистка Ирина Медведева

Теле- и радиожурналистка скончалась сегодня ночью после тяжелой и продолжительной болезни.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» коллеги Ирины, известной журналистки не стало сегодня ночью. Ей было всего 50 лет.

За свою карьеру Ирина успела показать себя как профессионал на радио «Европа-Плюс», радио «Комсомольская правда» и ВГТРК. Ее последним местом работы стал региональный информационно-аналитический центр.

Волгоградской журналистике она посвятила 30 лет. Сегодня всё журналистское сообщество Волгограда выражает соболезнования родственникам Ирины.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть Facebook

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