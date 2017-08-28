Ушла из жизни известная волгоградская журналистка Ирина Медведева

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» коллеги Ирины, известной журналистки не стало сегодня ночью. Ей было всего 50 лет.

За свою карьеру Ирина успела показать себя как профессионал на радио «Европа-Плюс», радио «Комсомольская правда» и ВГТРК. Ее последним местом работы стал региональный информационно-аналитический центр.

Волгоградской журналистике она посвятила 30 лет. Сегодня всё журналистское сообщество Волгограда выражает соболезнования родственникам Ирины.

Юлия Соболева

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