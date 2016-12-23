Сегодня состоится большая пресс-конференция с Владимиром Путиным Печать
23.12.2016 10:47

Сегодня состоится большая пресс-конференция с Владимиром Путиным

Мероприятие пройдет в Центре международной торговли. Начало встречи президента с журналистами в 12-00 по московскому времени.

Встреча лидера государства с представителями СМИ пройдет сегодня в 12-00 по московскому времени в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Эта встреча станет уже 12-ой для Владимира Путина.

Всего на пресс-конференцию аккредитовано почти 1,5 тысячи журналистов из российских и зарубежных изданий. Также на встрече присутствуют представители волгоградских СМИ, среди которых журналист "Волга-Каспий" Игорь Марфенков.

Напомним, что мероприятие изначально планировалось на 22 декабря, но накануне произошло убийство российского посла Андрея Карлова в Турции. В связи с этим Владимир Путин решил перенести пресс-конференцию, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.

На данный момент в Центре международной торговли завершуются последние приготовления к пресс-конференции.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

Сегодня состоится большая пресс-конференция с Владимиром Путиным

Сегодня состоится большая пресс-конференция с Владимиром Путиным

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