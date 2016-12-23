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|В администрации области прошли кадровые перестановки
|23.12.2016 14:20
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в администрации Волгоградской области, сегодня губернатор Андрей Бочаров произвел кадровые перестановки.
Теперь в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области новый руководитель – Андрей Веселков. Ранее он был главой управления жилищной инспекции Волгограда. На новом посту Андрей Веселков сменил Надежду Каминскую, которая теперь станет помощником губернатора.
В комитете по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу был назначен новый заместитель руководителя. Этот пост займет Марат Мирсаитов.
Региональный фонд капитального ремонта тоже получил нового руководителя. Исполняющим обязанности директора стал Максим Борисов.
Юлия Соболева
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