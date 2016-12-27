Путин дал старт подаче газа в Крым Печать
27.12.2016 14:13

Путин дал старт подаче газа в Крым

Президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части страны после присоединения газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам.

В церемонии пуска приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, а также гендиректор ГУП "Черноморнефтегаз" Игорь Шабанов. Церемония проходила в режиме видеоконференции.

Запуск газопровода протяженностью 358,7 км позволит стабильно поставлять голубое топливо всем категориям потребителей Крыма.

О том, что завершены работы по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры, Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря. Президент России отметил, что на пике нагрузок Крым потребляет 1,2-1,3 тысячи мегаватт электроэнергии. Ранее 800 из них поставляли с Украины, теперь же крымские станции сами производят 1-1,1 тысячи мегаватт, а вместе с передвижными электростанциями — 1,3 тысячи мегаватт. После запуска нового газопровода на полуострове начнется возведение двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. Общая генерация в Крыму в итоге составит порядка 2 тысяч мегаватт.

Газопровод возвела компания "Стройгазмонтаж". Газотранспортная система включает в себя две нитки длиной 17,6 километра, которые проходят по дну Керченского пролива. В строительстве принимали участие до 1200 человек и 460 единиц техники, а также более 40 судов.

В процессе ведения работ строителями было обнаружено более 60 объектов археологического наследия. Также им пришлось столкнуться с необходимостью проведения дополнительных работ по их спасению. Помимо этого, на всем протяжении трассы приходилось проводить очистку территории от неразорвавшихся снарядов, которые остались здесь со времен Великой Отечественной войны.

Надира Коннова
ФОТО: globallookpress

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