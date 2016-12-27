Путин дал старт подаче газа в Крым

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В церемонии пуска приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, а также гендиректор ГУП "Черноморнефтегаз" Игорь Шабанов. Церемония проходила в режиме видеоконференции.
Запуск газопровода протяженностью 358,7 км позволит стабильно поставлять голубое топливо всем категориям потребителей Крыма.
О том, что завершены работы по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры, Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря. Президент России отметил, что на пике нагрузок Крым потребляет 1,2-1,3 тысячи мегаватт электроэнергии. Ранее 800 из них поставляли с Украины, теперь же крымские станции сами производят 1-1,1 тысячи мегаватт, а вместе с передвижными электростанциями — 1,3 тысячи мегаватт. После запуска нового газопровода на полуострове начнется возведение двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. Общая генерация в Крыму в итоге составит порядка 2 тысяч мегаватт.
Газопровод возвела компания "Стройгазмонтаж". Газотранспортная система включает в себя две нитки длиной 17,6 километра, которые проходят по дну Керченского пролива. В строительстве принимали участие до 1200 человек и 460 единиц техники, а также более 40 судов.
В процессе ведения работ строителями было обнаружено более 60 объектов археологического наследия. Также им пришлось столкнуться с необходимостью проведения дополнительных работ по их спасению. Помимо этого, на всем протяжении трассы приходилось проводить очистку территории от неразорвавшихся снарядов, которые остались здесь со времен Великой Отечественной войны.
Надира Коннова
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